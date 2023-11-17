https://sputnikarabic.ae/20231117/مصدر-يكشف-لـ-سبوتنيك-عن-وصول-أول-دفعة-من-أطفال-غزة-المقرر-علاجهم-في-الإمارات-1083247416.html
مصدر يكشف لـ "سبوتنيك" عن وصول أول دفعة من أطفال غزة المقرر علاجهم في الإمارات
مصدر يكشف لـ "سبوتنيك" عن وصول أول دفعة من أطفال غزة المقرر علاجهم في الإمارات
كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري، عن وصول أول دفعة من الأطفال المرضى الفلسطينيين، المقرر علاجهم في دولة الإمارات العربية. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T17:21+0000
2023-11-17T17:21+0000
2023-11-17T17:21+0000
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وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن الأطفال تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف الفلسطينية، وجاري نقلهم إلى مطار العريش الدولي بصحبة مسؤولين من وزارة الصحة الإماراتية، تمهيدًا لسفرهم إلى الإمارات.كما كشف المصدر عن انتظار وصول الأطفال الخُدّج الفلسطينيين لنقلهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، لعلاجهم في مستشفيات سيناء.ومن المقرر أن تستضيف "مدينة الإمارات الإنسانية" في أبوظبي، ذوي ألف طفل فلسطيني سيتلقون العلاج في مستشفيات الدولة، في إطار جهود الإمارات المتواصلة لإغاثة غزة.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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https://sputnikarabic.ae/20231025/الإمارات-ترد-على-اجتزاء-وتشويه-كلمة-مندوبتها-في-الأمم-المتحدة-حول-أحداث-غزة--1082448575.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, أخبار الإمارات العربية المتحدة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, حركة حماس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
مصدر يكشف لـ "سبوتنيك" عن وصول أول دفعة من أطفال غزة المقرر علاجهم في الإمارات
حصري
كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري، عن وصول أول دفعة من الأطفال المرضى الفلسطينيين، المقرر علاجهم في دولة الإمارات العربية.
وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن الأطفال تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف الفلسطينية، وجاري نقلهم إلى مطار العريش الدولي
بصحبة مسؤولين من وزارة الصحة الإماراتية، تمهيدًا لسفرهم إلى الإمارات.
وبحسب المصدر، تأتي الخطوة ضمن مبادرة الشيخ محمد بن زايد باستضافة 1000 مريض من الأطفال و1000 من مرافقيهم لتلقي العلاج في دولة الإمارات.
كما كشف المصدر عن انتظار وصول الأطفال الخُدّج الفلسطينيين لنقلهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، لعلاجهم في مستشفيات سيناء.
ومن المقرر أن تستضيف "مدينة الإمارات الإنسانية" في أبوظبي، ذوي ألف طفل فلسطيني سيتلقون العلاج في مستشفيات الدولة، في إطار جهود الإمارات المتواصلة لإغاثة غزة.
يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.