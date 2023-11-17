https://sputnikarabic.ae/20231117/مصدر-يكشف-لـ-سبوتنيك-عن-وصول-أول-دفعة-من-أطفال-غزة-المقرر-علاجهم-في-الإمارات-1083247416.html

مصدر يكشف لـ "سبوتنيك" عن وصول أول دفعة من أطفال غزة المقرر علاجهم في الإمارات

مصدر يكشف لـ "سبوتنيك" عن وصول أول دفعة من أطفال غزة المقرر علاجهم في الإمارات

كشف مصدر في الهلال الأحمر المصري، عن وصول أول دفعة من الأطفال المرضى الفلسطينيين، المقرر علاجهم في دولة الإمارات العربية. 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T17:21+0000

2023-11-17T17:21+0000

2023-11-17T17:21+0000

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وقال في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن الأطفال تم نقلهم على متن سيارات الإسعاف الفلسطينية، وجاري نقلهم إلى مطار العريش الدولي بصحبة مسؤولين من وزارة الصحة الإماراتية، تمهيدًا لسفرهم إلى الإمارات.كما كشف المصدر عن انتظار وصول الأطفال الخُدّج الفلسطينيين لنقلهم من قطاع غزة عبر معبر رفح، لعلاجهم في مستشفيات سيناء.ومن المقرر أن تستضيف "مدينة الإمارات الإنسانية" في أبوظبي، ذوي ألف طفل فلسطيني سيتلقون العلاج في مستشفيات الدولة، في إطار جهود الإمارات المتواصلة لإغاثة غزة.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، باستضافة ألف طفل فلسطيني برفقة عائلاتهم من قطاع غزة لتقديم جميع أنواع الرعاية الطبية والصحية التي يحتاجون إليها، في مستشفيات الدولة إلى حين تماثلهم للشفاء وعودتهم.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

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