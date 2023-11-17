https://sputnikarabic.ae/20231117/مقتل-9-جنود-القسام-تكشف-عن-خسائر-جديدة-تكبدها-الجيش-الإسرائيلي-في-غزة-1083249734.html
مقتل 9 جنود... القسام تكشف عن خسائر جديدة تكبدها الجيش الإسرائيلي في غزة
مقتل 9 جنود... القسام تكشف عن خسائر جديدة تكبدها الجيش الإسرائيلي في غزة
كشف الناطق باسم كتائب "القسام" العسكرية التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الجمعة، عن خشائر جديدة تكبدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأيام... 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T19:49+0000
2023-11-17T19:49+0000
2023-11-17T19:54+0000
العالم العربي
قطاع غزة
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
طوفان الأقصى
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وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة منذ قليل، إن عناصر كتائب "القسام" تمكنت من "إعطاب 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة"، فضلا عن قتل 9 جنود إسرائيليين في عمليتين منفصلتين قبل ثلاث أيام.وأضاف "تمكن عناصر القسام أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون، والإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون فيها".وتابع "أعددنا أنفسنا لدفاع طويل، وكل وقت يقضيه الجيش الإسرائيلي في غزة يفاقم خسائره"، لافتا إلى أن عناصر "القسام" تجبر قوات الجيش الإسرائيلي على التراجع في عديد المحاور.
قطاع غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
العالم العربي, قطاع غزة, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, طوفان الأقصى
مقتل 9 جنود... القسام تكشف عن خسائر جديدة تكبدها الجيش الإسرائيلي في غزة
19:49 GMT 17.11.2023 (تم التحديث: 19:54 GMT 17.11.2023)
يتبع
كشف الناطق باسم كتائب "القسام" العسكرية التابعة لحركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، الجمعة، عن خشائر جديدة تكبدها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الأيام الماضية.
وقال أبو عبيدة، في كلمة مصورة منذ قليل، إن عناصر كتائب "القسام" تمكنت من "إعطاب 62 آلية عسكرية خلال الأيام الأربعة الأخيرة"، فضلا عن قتل 9 جنود إسرائيليين في عمليتين منفصلتين قبل ثلاث أيام.
وأضاف "تمكن عناصر القسام أمس من تدمير شقة كانت تتحصن بها قوات خاصة في بيت حانون، والإجهاز على كل جنود الاحتلال الذين كانوا يتمركزون فيها".
وتابع "أعددنا أنفسنا لدفاع طويل، وكل وقت يقضيه الجيش الإسرائيلي في غزة يفاقم خسائره"، لافتا إلى أن عناصر "القسام" تجبر قوات الجيش الإسرائيلي على التراجع في عديد المحاور.