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https://sputnikarabic.ae/20231117/ميسي-يشارك-بشجار-عنيف-بعد-سقوط-مدو-للأرجنتين-فيديو---1083227390.html
ميسي يشارك بشجار عنيف بعد "سقوط مدو" للأرجنتين... فيديو
ميسي يشارك بشجار عنيف بعد "سقوط مدو" للأرجنتين... فيديو
سجلت عدسات الكاميرات مشاهد لحدوث شجار بين عدد من اللاعبين خلال مباراة بين منتخبي الأرجنتين والأرغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. 17.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-17T08:32+0000
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وشهدت المباراة، التي حدثت فجر الجمعة، أجواء متوترة انتهت بفوز الأوروغواي 2-0 وخسارة المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، وصاحب سلسة الانتصارات التي امتدت لـ14 مباراة.ومن المقرر أن تحل الأرجنتين ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروغواي نظيرتها بوليفيا، ضمن الجولة السادسة من التصفيات.
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رياضة, نادي الفيديو
رياضة, نادي الفيديو

ميسي يشارك بشجار عنيف بعد "سقوط مدو" للأرجنتين... فيديو

08:32 GMT 17.11.2023
© AP Photo / Ng Han Guanمشجع صيني ركض إلى ملعب كرة القدم لعناق ليونيل ميسي ، بكين ، الصين
مشجع صيني ركض إلى ملعب كرة القدم لعناق ليونيل ميسي ، بكين ، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 17.11.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
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سجلت عدسات الكاميرات مشاهد لحدوث شجار بين عدد من اللاعبين خلال مباراة بين منتخبي الأرجنتين والأرغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة، التي حدثت فجر الجمعة، أجواء متوترة انتهت بفوز الأوروغواي 2-0 وخسارة المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، وصاحب سلسة الانتصارات التي امتدت لـ14 مباراة.

وقرر النجم ميسي الدفاع عن زميله رودريغو دي بول، عند الدقيقة الـ20 من المباراة، بعد دخول الأخير بشجار مع مدافع الأوروغواي ماتياس أوليفيرا.

قال ميسي، معلقًا على الشجار: "أفضل ألا أقول ما أفكر به، ولكن يجب على هؤلاء الشباب أن يتعلموا من كبار السن احترامهم".

ومن المقرر أن تحل الأرجنتين ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروغواي نظيرتها بوليفيا، ضمن الجولة السادسة من التصفيات.
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