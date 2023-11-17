ميسي يشارك بشجار عنيف بعد "سقوط مدو" للأرجنتين... فيديو
© AP Photo / Ng Han Guanمشجع صيني ركض إلى ملعب كرة القدم لعناق ليونيل ميسي ، بكين ، الصين
© AP Photo / Ng Han Guan
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سجلت عدسات الكاميرات مشاهد لحدوث شجار بين عدد من اللاعبين خلال مباراة بين منتخبي الأرجنتين والأرغواي في تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وشهدت المباراة، التي حدثت فجر الجمعة، أجواء متوترة انتهت بفوز الأوروغواي 2-0 وخسارة المنتخب الأرجنتيني، بطل العالم، وصاحب سلسة الانتصارات التي امتدت لـ14 مباراة.
🚨| Messi elbow and throat grab incident— Red Card Alert (@collinabanter) November 17, 2023
No card given.
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وقرر النجم ميسي الدفاع عن زميله رودريغو دي بول، عند الدقيقة الـ20 من المباراة، بعد دخول الأخير بشجار مع مدافع الأوروغواي ماتياس أوليفيرا.
🐆 𝐂𝐨𝐫𝐫𝐞 𝐥𝐚 𝐩𝐚𝐧𝐭𝐞𝐫𝐚…— Selección Uruguaya (@Uruguay) November 17, 2023
Nico De La Cruz lo habilitó, Darwin aceleró, hizo la pausa y silenció el Estadio. #ElEquipoQueNosUne pic.twitter.com/8lD1jdBrl1
قال ميسي، معلقًا على الشجار: "أفضل ألا أقول ما أفكر به، ولكن يجب على هؤلاء الشباب أن يتعلموا من كبار السن احترامهم".
ومن المقرر أن تحل الأرجنتين ضيفة على البرازيل، بينما تستقبل أوروغواي نظيرتها بوليفيا، ضمن الجولة السادسة من التصفيات.