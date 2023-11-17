https://sputnikarabic.ae/20231117/نظام-صواريخ-إيغلا-إس-المحمول-المضاد-للطائرات-1083246232.html

نظام صواريخ "إيغلا إس" المحمول المضاد للطائرات

نظام صواريخ "إيغلا إس" المحمول المضاد للطائرات

بعد فرض عقوبات غربية شاملة على روسيا، أصبح شراء منتجاتها الدفاعية عملًا محفوفًا بالمخاطر، بالنسبة للعديد من الدول التي لا تريد إفساد العلاقات مع "العالم... 17.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-17T16:44+0000

2023-11-17T16:44+0000

2023-11-17T16:44+0000

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على سبيل المثال، كما هو مبين في منشور AAG، تايلاند تحتاج منظومات الدفاع الجوي المحمولة الجديدة؛ في الوقت نفسه، القيادة المحلية، بعد أن اختبرت بالفعل "إغلا إس"، تريد شراء مجمع مع خصائص مماثلة في السوق العالمية. ومع ذلك، لا تستطيع بانكوك عقد صفقة مباشرة مع موسكو، خوفًا من عقوبات ثانوية. وفي هذا الصدد، تحتاج روسيا إلى إنشاء مراكز "احتياطية" لإنتاج المنتجات العسكرية.فيما يتعلق بـ"إغلا"، تم حل هذه المشكلة. كما ورد في "إيكونوميك تايمز"، وقعت الهند عقدًا مع روسيا ينص على شراء منظومات الدفاع الجوي المحمولة من هذا النوع. في الوقت نفسه، سيتم إنتاجها في المرافق المحلية المملوكة للمشروع المشترك. ستسمح هذه الآلية لنيودلهي بإتقان الإنتاج المرخص للأنظمة المحمولة المضادة للطائرات، وستحصل موسكو على منصة لبيع منظومات الدفاع الجوي المحمولة إلى السوق الدولية.تعرف على نظام صواريخ "إيغلا إس" الروسي المحمول المضاد للطائرات من خلال الإنفوغراف التالي.وفي وقت سابق، في بداية العام الحالي، بدأ إنتاج مشترك لبنادق "أ كا-203" الهجومية في الهند. الهند هي أكبر مستورد للأسلحة في العالم، ولا تزال روسيا أكبر مورد لها، على الرغم من الأضرار التي لحقت بسمعتها بسبب العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا، وفق ما جاء في المنشور.وفقا لوكالة التحليل "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام"، شكلت روسيا 45% من واردات الأسلحة الهندية من 2018 إلى 2022، وفرنسا 29%، والولايات المتحدة 11%.

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انفوجرافيك, رصد عسكري, سلاح روسيا, الجيش الروسي, инфографика