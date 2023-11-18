https://sputnikarabic.ae/20231118/إعلام-فرنسي-روسيا-صمدت-حتى-أمام-تلك-العواقب-التي-لم-تكن-متوقعة--1083262946.html
إعلام فرنسي: روسيا صمدت حتى أمام تلك العواقب التي لم تكن متوقعة
إعلام فرنسي: روسيا صمدت حتى أمام تلك العواقب التي لم تكن متوقعة
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن روسيا تمكنت من الصمود اقتصاديًا وعسكريًا، على الرغم من الجهود الغربية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T12:38+0000
2023-11-18T12:38+0000
2023-11-18T12:38+0000
روسيا
العالم
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تمكنت روسيا من الصمود في وجه كل الصدمات التي سببتها الحرب، بما في ذلك تلك التي لم تكن متوقعة".وأضاف: "الحقائق تؤكد الآن أن فلاديمير بوتين كان على حق، فقد صمد الجيش الروسي، المتحصن خلف "خط سوروفيكين" (أطلقت الصحف الغربية على الخطوط الدفاعية التي أنشأها الجيش الروسي على طول الجبهة هذه التسمية).وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإنه من الناحية الاقتصادية لم تكن هناك كارثة كما توقعها الخبراء الغربيون، فقد قامت روسيا بتكييف أنظمتها اللوجستية والإنتاجية لتحمل العقوبات الغربية.وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.
https://sputnikarabic.ae/20231118/البحرية-الروسية-تدمر-زورق-إنزال-سريع-و7-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود--1083262342.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم
إعلام فرنسي: روسيا صمدت حتى أمام تلك العواقب التي لم تكن متوقعة
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن روسيا تمكنت من الصمود اقتصاديًا وعسكريًا، على الرغم من الجهود الغربية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تمكنت روسيا من الصمود في وجه كل الصدمات التي سببتها الحرب، بما في ذلك تلك التي لم تكن متوقعة".
وتابع المقال: "تمكن الجيش الروسي من صد الهجوم المضاد الأوكراني، الذي فشل فشلاً ذريعاً فيما بعد".
وأضاف: "الحقائق تؤكد الآن أن فلاديمير بوتين كان على حق، فقد صمد الجيش الروسي، المتحصن خلف "خط سوروفيكين" (أطلقت الصحف الغربية على الخطوط الدفاعية التي أنشأها الجيش الروسي على طول الجبهة هذه التسمية).
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإنه من الناحية الاقتصادية لم تكن هناك كارثة كما توقعها الخبراء الغربيون، فقد قامت روسيا بتكييف أنظمتها اللوجستية والإنتاجية لتحمل العقوبات الغربية.
وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.