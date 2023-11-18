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البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
https://sputnikarabic.ae/20231118/إعلام-فرنسي-روسيا-صمدت-حتى-أمام-تلك-العواقب-التي-لم-تكن-متوقعة--1083262946.html
إعلام فرنسي: روسيا صمدت حتى أمام تلك العواقب التي لم تكن متوقعة
إعلام فرنسي: روسيا صمدت حتى أمام تلك العواقب التي لم تكن متوقعة
أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن روسيا تمكنت من الصمود اقتصاديًا وعسكريًا، على الرغم من الجهود الغربية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T12:38+0000
2023-11-18T12:38+0000
روسيا
العالم
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تمكنت روسيا من الصمود في وجه كل الصدمات التي سببتها الحرب، بما في ذلك تلك التي لم تكن متوقعة".وأضاف: "الحقائق تؤكد الآن أن فلاديمير بوتين كان على حق، فقد صمد الجيش الروسي، المتحصن خلف "خط سوروفيكين" (أطلقت الصحف الغربية على الخطوط الدفاعية التي أنشأها الجيش الروسي على طول الجبهة هذه التسمية).وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإنه من الناحية الاقتصادية لم تكن هناك كارثة كما توقعها الخبراء الغربيون، فقد قامت روسيا بتكييف أنظمتها اللوجستية والإنتاجية لتحمل العقوبات الغربية.وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.
https://sputnikarabic.ae/20231118/البحرية-الروسية-تدمر-زورق-إنزال-سريع-و7-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود--1083262342.html
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روسيا, العالم
روسيا, العالم

إعلام فرنسي: روسيا صمدت حتى أمام تلك العواقب التي لم تكن متوقعة

12:38 GMT 18.11.2023
© Sputnik . Sergey Averin / الانتقال إلى بنك الصورقوات فريق "إسبانيول" الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة
قوات فريق إسبانيول الخاصة التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تنفيذ المهام القتالية في اتجاه أرتيموفسك، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Sergey Averin
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أفادت وسائل إعلام فرنسية، بأن روسيا تمكنت من الصمود اقتصاديًا وعسكريًا، على الرغم من الجهود الغربية لزعزعة استقرار الوضع في البلاد.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "تمكنت روسيا من الصمود في وجه كل الصدمات التي سببتها الحرب، بما في ذلك تلك التي لم تكن متوقعة".

وتابع المقال: "تمكن الجيش الروسي من صد الهجوم المضاد الأوكراني، الذي فشل فشلاً ذريعاً فيما بعد".

وأضاف: "الحقائق تؤكد الآن أن فلاديمير بوتين كان على حق، فقد صمد الجيش الروسي، المتحصن خلف "خط سوروفيكين" (أطلقت الصحف الغربية على الخطوط الدفاعية التي أنشأها الجيش الروسي على طول الجبهة هذه التسمية).
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
11:56 GMT
وبحسب صحيفة "لوموند" الفرنسية، فإنه من الناحية الاقتصادية لم تكن هناك كارثة كما توقعها الخبراء الغربيون، فقد قامت روسيا بتكييف أنظمتها اللوجستية والإنتاجية لتحمل العقوبات الغربية.
وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.
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