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البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231118/البحرية-الروسية-تدمر-زورق-إنزال-سريع-و7-زوارق-مسيرة-أوكرانية-في-البحر-الأسود--1083262342.html
البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران البحري الروسي دمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة في البحر الأسود تابعة للبحرية الأوكرانية. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T11:56+0000
2023-11-18T11:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر طيران البحرية التابع لأسطول البحر الأسود، زورقًا فائق السرعة مع قوة إنزال، و7 زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود على بعد 80 كم غرب سيفاستوبول".وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون" و20 طائرة دون طيار و5 صواريخ من طراز "هيمارس".وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت مستودع وقود للمعدات العسكرية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فيغودا في مقاطعة أوديسا.وتابع البيان: "في مطار "لوزوفاتكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، تم تدمير مستودع ذخيرة الطيران التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20231118/القوات-الروسية-تدمر-مستودع-وقود-عسكري-للجيش-الأوكراني-قرب-أوديسا--1083260196.html
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روسيا

البحرية الروسية تدمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة أوكرانية في البحر الأسود

11:56 GMT 18.11.2023
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورتدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة "سو-27" التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد.
تدريبات الطيران التكتيكي لأطقم مقاتلة سو-27 التابعة لقوات البحرية الروسية في كالينينغراد. - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Vitaly Nevar
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن الطيران البحري الروسي دمر زورق إنزال سريع و7 زوارق مسيرة في البحر الأسود تابعة للبحرية الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "دمر طيران البحرية التابع لأسطول البحر الأسود، زورقًا فائق السرعة مع قوة إنزال، و7 زوارق مسيرة تابعة للبحرية الأوكرانية في البحر الأسود على بعد 80 كم غرب سيفاستوبول".
وأكد البيان أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت صاروخين أوكرانيين مضادين للسفن من طراز "نبتون" و20 طائرة دون طيار و5 صواريخ من طراز "هيمارس".
راجمات صواريخ تابعة لقوات جمهورية دونيتسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مستودع وقود عسكري للجيش الأوكراني قرب أوديسا
11:02 GMT
وأشار البيان إلى أن القوات الروسية دمرت مستودع وقود للمعدات العسكرية تابع للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من منطقة فيغودا في مقاطعة أوديسا.
وتابع البيان: "في مطار "لوزوفاتكا" في مقاطعة دنيبروبتروفسك، تم تدمير مستودع ذخيرة الطيران التابع للقوات المسلحة الأوكرانية".
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 فبراير/ شباط 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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