https://sputnikarabic.ae/20231118/إعلام-محكمة-أمريكية-تسمح-لترامب-بالترشح-لانتخابات-2024--1083264587.html
إعلام: محكمة أمريكية تسمح لترامب بالترشح لانتخابات 2024
إعلام: محكمة أمريكية تسمح لترامب بالترشح لانتخابات 2024
أفادت وسائل إعلام غربية بأن محكمة في ولاية كولورادو، قضت بتورط الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في التحريض على اقتحام مبنى "الكابيتول" (مقر السلطة... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
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وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "حكمت القاضية في ولاية كولورادو، يوم (أمس) الجمعة، بأنه يمكن للرئيس السابق، دونالد ترامب، البقاء في الاقتراع الرئاسي التمهيدي للولاية، وأنه على الرغم من تحريضه على العنف السياسي خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، إلا أنه لم ينتهك قسم اليمين بفعلته هذه".ومع ذلك، أشارت إلى أن هناك "حججا مقنعة من كلا الجانبين" حول ما إذا كان ينبغي إدراج الرؤساء ضمن أولئك، الذين قد يمنعون من تولي المناصب العامة.وأشارت الوسائل الإعلامية الغربية، إلى أن قرار محكمة كولورادو جاء بعد قرارات قضائية مماثلة في عدة ولايات أخرى أبقت ترامب على بطاقة الاقتراع.في 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى "الكابيتول"، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أكد أعضاء الكونغرس فوز، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على مئات الأشخاص في أمريكا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.
https://sputnikarabic.ae/20231029/ترامب-خلال-تقليده-حركات-بادين-لا-يمكنه-قول-جملتين-لكنه-مسؤول-عن-حقيبة-نووية-فيديو-1082589340.html
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العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
إعلام: محكمة أمريكية تسمح لترامب بالترشح لانتخابات 2024
13:12 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 18.11.2023)
أفادت وسائل إعلام غربية بأن محكمة في ولاية كولورادو، قضت بتورط الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترامب، في التحريض على اقتحام مبنى "الكابيتول" (مقر السلطة التشريعية في أمريكا)، عام 2021، لكنه لم يخالف القسم، وقد يتم قبول ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة في أمريكا.
وجاء في المقال المنشور في تلك الوسائل: "حكمت القاضية في ولاية كولورادو، يوم (أمس) الجمعة، بأنه يمكن للرئيس السابق، دونالد ترامب، البقاء في الاقتراع الرئاسي التمهيدي للولاية، وأنه على الرغم من تحريضه على العنف السياسي خلال الهجوم على مبنى الكابيتول الأمريكي، في 6 يناير/ كانون الثاني 2021، إلا أنه لم ينتهك قسم اليمين بفعلته هذه".
وبحسب تلك الوسائل، فإن القاضية خلصت في حكمها إلى أن "ترامب تصرف بنية محددة لإثارة العنف السياسي وتوجيهه إلى مبنى الكابيتول من أجل وقف نقل السلطة إلى الرئيس الأمريكي جو بايدن".
ومع ذلك، أشارت إلى أن هناك "حججا مقنعة من كلا الجانبين" حول ما إذا كان ينبغي إدراج الرؤساء ضمن أولئك، الذين قد يمنعون من تولي المناصب العامة.
وأشارت الوسائل الإعلامية الغربية، إلى أن قرار محكمة كولورادو جاء بعد قرارات قضائية مماثلة في عدة ولايات أخرى أبقت ترامب على بطاقة الاقتراع.
في 6 يناير 2021، هاجم أنصار ترامب مبنى "الكابيتول"، وأعاقوا عمل الكونغرس لعدة ساعات. وبعد طرد المتظاهرين من المبنى، أكد أعضاء الكونغرس فوز، جو بايدن، في الانتخابات الرئاسية. وفي وقت لاحق، أُلقي القبض على مئات الأشخاص في أمريكا بتهم تتعلق بمشاركتهم في الاعتداء.
ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقبلة، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويتنافس ترامب، وحاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، ورجل الأعمال، فيفيك راماسوامي، والسفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة، نيكي هيلي، وحاكم ولاية نيوجيرسي السابق، كريس كريستي، وآخرون على الترشيح عن الحزب الجمهوري.