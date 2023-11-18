https://sputnikarabic.ae/20231118/الاتحاد-الأوروبي-حماس-لن-تكون-قادرة-على-السيطرة-على-قطاع-غزة-1083256199.html
الاتحاد الأوروبي: "حماس" لن تكون قادرة على السيطرة على قطاع غزة
الاتحاد الأوروبي: "حماس" لن تكون قادرة على السيطرة على قطاع غزة
أعلن منسق الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن حركة "حماس" لن تكون قادرة على السيطرة على قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويجب على السلطة... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T08:46+0000
2023-11-18T08:46+0000
2023-11-18T08:46+0000
العالم
طوفان الأقصى
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وقال بوريل في منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية: "لم تعد حماس قادرة على السيطرة على غزة، لكن من سيسيطر على غزة؟ أعتقد أن قوة سياسية واحدة فقط يمكنها القيام بذلك، السلطة الوطنية الفلسطينية".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/سرايا-القدس-تعلن-تدمير-دبابتين-إسرائيليتين-وجرافة--1083254828.html
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العالم, طوفان الأقصى
الاتحاد الأوروبي: "حماس" لن تكون قادرة على السيطرة على قطاع غزة
أعلن منسق الدبلوماسية الأوروبية، جوزيب بوريل، أن حركة "حماس" لن تكون قادرة على السيطرة على قطاع غزة، بعد انتهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويجب على السلطة الوطنية الفلسطينية أن تسيطر على الوضع في القطاع.
وقال بوريل في منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية: "لم تعد حماس قادرة على السيطرة على غزة، لكن من سيسيطر على غزة؟ أعتقد أن قوة سياسية واحدة فقط يمكنها القيام بذلك، السلطة الوطنية الفلسطينية".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.