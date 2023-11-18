https://sputnikarabic.ae/20231118/تصرف-صادم-لراموس-مع-قميص-ريال-مدريد-فيديو-1083268199.html
تصرف صادم لراموس مع قميص "ريال مدريد"... فيديو
تصرف صادم لراموس مع قميص "ريال مدريد"... فيديو
أدى تصرف المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، اليوم السبت، إلى إثارة الجدل بما يخص قميص ناديه السابق ريال مدريد. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T14:47+0000
2023-11-18T14:47+0000
2023-11-18T14:47+0000
مجتمع
نادي الفيديو
منوعات
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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا لراموس وهو يوقع على قمصان لناديه الحالي إشبيلية، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما كان جالسا في سيارته، إذ أنه رفض التوقيع على قميص فريقه الأسبق ريال مدريد، وقام بدفعه خارج السيارة مرتين في تصرف فاجأ عشاق النادي الملكي.وانضم راموس إلى ريال مدريد، صيف عام 2005، بعد أن كان لاعبا في إشبيلية، حيث شارك في العديد من المباريات خلال 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية، قبل أن يغادره في عام 2021، ويشارك في باريس سان جيرمان الفرنسي.وعاد راموس البالغ عمره 37 عاما، للعب مع فريق بداياته إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نادي الفيديو, منوعات
تصرف صادم لراموس مع قميص "ريال مدريد"... فيديو
أدى تصرف المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، اليوم السبت، إلى إثارة الجدل بما يخص قميص ناديه السابق ريال مدريد.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا لراموس وهو يوقع على قمصان لناديه الحالي إشبيلية، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما كان جالسا في سيارته، إذ أنه رفض التوقيع على قميص فريقه الأسبق ريال مدريد، وقام بدفعه خارج السيارة مرتين في تصرف فاجأ عشاق النادي الملكي.
وانضم راموس إلى ريال مدريد، صيف عام 2005، بعد أن كان لاعبا في إشبيلية، حيث شارك في العديد من المباريات خلال 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية، قبل أن يغادره في عام 2021، ويشارك في باريس سان جيرمان الفرنسي.
وعاد راموس البالغ عمره 37 عاما، للعب مع فريق بداياته إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.