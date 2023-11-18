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https://sputnikarabic.ae/20231118/تصرف-صادم-لراموس-مع-قميص-ريال-مدريد-فيديو-1083268199.html
تصرف صادم لراموس مع قميص "ريال مدريد"... فيديو
تصرف صادم لراموس مع قميص "ريال مدريد"... فيديو
أدى تصرف المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، اليوم السبت، إلى إثارة الجدل بما يخص قميص ناديه السابق ريال مدريد. 18.11.2023, سبوتنيك عربي
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وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا لراموس وهو يوقع على قمصان لناديه الحالي إشبيلية، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما كان جالسا في سيارته، إذ أنه رفض التوقيع على قميص فريقه الأسبق ريال مدريد، وقام بدفعه خارج السيارة مرتين في تصرف فاجأ عشاق النادي الملكي.وانضم راموس إلى ريال مدريد، صيف عام 2005، بعد أن كان لاعبا في إشبيلية، حيث شارك في العديد من المباريات خلال 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية، قبل أن يغادره في عام 2021، ويشارك في باريس سان جيرمان الفرنسي.وعاد راموس البالغ عمره 37 عاما، للعب مع فريق بداياته إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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نادي الفيديو, منوعات
نادي الفيديو, منوعات

تصرف صادم لراموس مع قميص "ريال مدريد"... فيديو

14:47 GMT 18.11.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich / الانتقال إلى بنك الصورمباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - سيرخيو راموس
مباراة ودية بين روسيا وإسبانيا - سيرخيو راموس - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
© Sputnik . Vladimir Astapkovich
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أدى تصرف المدافع الإسباني، سيرجيو راموس، اليوم السبت، إلى إثارة الجدل بما يخص قميص ناديه السابق ريال مدريد.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطعًا لراموس وهو يوقع على قمصان لناديه الحالي إشبيلية، وفريقه السابق باريس سان جيرمان، بينما كان جالسا في سيارته، إذ أنه رفض التوقيع على قميص فريقه الأسبق ريال مدريد، وقام بدفعه خارج السيارة مرتين في تصرف فاجأ عشاق النادي الملكي.
وانضم راموس إلى ريال مدريد، صيف عام 2005، بعد أن كان لاعبا في إشبيلية، حيث شارك في العديد من المباريات خلال 16 موسما وأحرز العديد من البطولات المحلية والأوروبية، قبل أن يغادره في عام 2021، ويشارك في باريس سان جيرمان الفرنسي.
وعاد راموس البالغ عمره 37 عاما، للعب مع فريق بداياته إشبيلية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة.
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