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https://sputnikarabic.ae/20231118/تغطية-مباشرة-لـطوفان-الأقصى-الكنيست-يناقش-مشروع-قانون-إعدام-أسرى-فلسطينيين-فيديو-وصور-1083279855.html
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الكنيست يناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.. فيديو وصور
تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الكنيست يناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.. فيديو وصور
أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن وزير الأمن القومي في حكومة الحرب الإسرائيلية المتطرف إيتمار بن غفير، قال مساء السبت، إن لجنة برلمانية تابعة للكنيست... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T23:21+0000
2023-11-18T23:21+0000
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الكنيست الإسرائيلي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
الكنيست الإسرائيلي, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إسرائيل, العالم العربي, طوفان الأقصى, новый онлайн для белой редактуры
الكنيست الإسرائيلي - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الكنيست يناقش مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين.. فيديو وصور

23:21 GMT 18.11.2023
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أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، بأن وزير الأمن القومي في حكومة الحرب الإسرائيلية المتطرف إيتمار بن غفير، قال مساء السبت، إن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش يوم الاثنين المقبل، مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.
وأوضح بن غفير أن الحديث عن مشروع قانون قدمته عضو الكنيست عن حزبه، ليمور سون هارميلخ، مشيرا إلى أن اللجنة ستناقش مشروع القانون تمهيدا لطرحه للقراءة الأولى أمام الهيئة العام للكنيست.
ودعا بن غفير جميع أعضاء اللجنة لدعم القانون الذي كانت الهيئة العامة للكنيست قد صادقت عليه بالقراءة التمهيدية في مارس/آذار الماضي، وذلك بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.
ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس "قوة يهودية"، بن غفير، أواخر عام 2022، وفقا لوكالة "وفا".
وفي مارس/آذار الماضي، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين "مدانين بقتل إسرائيليين"، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.
وينص مشروع القانون على "إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الجيش الإسرائيلي يشن سلسلة غارات عنيفة شمالي غزة.. فيديو وصور06:21 GMT
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