https://sputnikarabic.ae/20231119/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-13-ألف-قتيل-1083301812.html
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 13 ألف قتيل، وأكثر من 30 ألف مصاب. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "بلغ عدد الشهداء أكثر من 13000 شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل. فيما زاد عدد الإصابات عن 30000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء".وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي آخرين خلال المعارك في قطاع غزة ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 385 منذ بداية الحرب على القطاع.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-خلال-العمليات-البرية-في-قطاع-غزة--1083298203.html
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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن
ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل
أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 13 ألف قتيل، وأكثر من 30 ألف مصاب.
القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "بلغ عدد الشهداء أكثر من 13000 شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل. فيما زاد عدد الإصابات عن 30000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء".
وأعلن تلفزيون "فلسطين"، أنه "سقط 215 شهيدا، ونحو 2800 جريح، في الضفة الغربية والقدس، منذ بداية عدوان الاحتلال في السابع من الشهر الماضي وحتى مساء اليوم الأحد".
وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي آخرين خلال المعارك في قطاع غزة ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 385 منذ بداية الحرب على القطاع.
وأفاد بيان للجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، بأن عدد القتلى منذ بدء العملية البرية وصل إلى 65 مجندا.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.