https://sputnikarabic.ae/20231119/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-13-ألف-قتيل-1083301812.html

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل

ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 13 ألف قتيل

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، اليوم الأحد، أن ضحايا التصعيد الإسرائيلي في قطاع غزة ارتفع إلى 13 ألف قتيل، وأكثر من 30 ألف مصاب. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

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القاهرة - سبوتنيك. وجاء في بيان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: "بلغ عدد الشهداء أكثر من 13000 شهيد، بينهم أكثر من 5500 طفل. فيما زاد عدد الإصابات عن 30000 إصابة، أكثر من 75% منهم من الأطفال والنساء".وفي السياق نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل ضابط وجندي آخرين خلال المعارك في قطاع غزة ما يرفع حصيلة القتلى في صفوف الجيش الإسرائيلي إلى 385 منذ بداية الحرب على القطاع.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-ارتفاع-عدد-قتلاه-خلال-العمليات-البرية-في-قطاع-غزة--1083298203.html

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أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن