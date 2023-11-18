https://sputnikarabic.ae/20231118/مراسل-سبوتنيك-هجومان-عنيفان-على-قاعدتي-الجيش-الأمريكي-في-التنف-وحقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1083279299.html

مراسل "سبوتنيك": هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

مراسل "سبوتنيك": هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا

دوت انفجارات ضخمة في أكبر القواعد الأمريكية في سوريا، ضمن حقول ومعمل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور، و"التنف" بريف حمص الشرقي، نتيجة هجمات عبر المسيرات... 18.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-18T22:34+0000

2023-11-18T22:34+0000

2023-11-18T22:36+0000

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وقال مراسل "سبوتنيك" في دير الزور، إن انفجارات ضخمة هزت معمل حقل "كونيكو" للغاز الطبيعي بريف دير الزور الشمالي، والتي تستخدمه القوات الأمريكية كقاعدة لا شرعية لها، نتيجة هجوم صاروخي ومسيرات انتحارية أصابت القاعدة بشكل مباشر.وأشار المراسل، إلى أن هذا الهجوم على القاعدة الأمريكية في "كونيكو"، هو الثاني من نوعه هذا اليوم.وتزامن الهجوم الصاروخي على قاعدة "كونيكو"، مع هجوم آخر على قاعدة الجيش الأمريكي في منطقة "التنف" عند الحدود السورية الأردنية العراقية، بحسب مراسل "سبوتنيك" في حمص.وأضاف المراسل، أن القوات الأمريكية في قاعدة "التنف" حاولت التصدي للمسيرات التي كانت تتجه نحوها عند مثلث الحدود السورية-العراقية-الأردنية، وتمكنت من إسقاط طائرة مسيرة واحدة فقط في منطقة (السرية/ 3 كيلومتر عن القاعدة)، فيما تمكنت باقي الطائرات من إصابة هدفها مباشرة.وكان مراسل "سبوتنيك" حصل على صور لإحدى المسيرات التي كانت تحاول أصابت قاعدة "تل بيدر" التي تقع غربي شمالي مدينة الحسكة 30 كم تقريباً، وتحيط بها قاعدة لايف ستون على الضفة الشمالية الشرقية لبحيرة سد الباسل، وقاعدة قسرك التي تقع على بُعد 45 كم إلى الشرق من بلدة تل تمر وقاعدة حي غويران ضمن مدينة الحسكة.يشار إلى أن جميع القواعد اللاشرعية التابعة لقوات الجيش الأمريكي أو مايسمى قوات "التحالف الدولي" المزعوم ، انطلاقاً من قاعدة التنف بريف حمص على الحدود السورية - الأردنية - العراقية، مروراً بقواعد حقل "العمر" النفطي وحقل "كونيكو" للغاز بريف دير الزور، وصولاً إلى قواعد الشدادي وخراب الجير والمالكية بريف الحسكة، تعرضت خلال الأسابيع الماضية إلى أكثر من 50 هجوما صاروخيا أو عبر الطائرات المسيرة الانتحارية والتي خلفت خسائر بشرية ومادية كبيرة لم يفصح عنها الجيش الأمريكي.

https://sputnikarabic.ae/20231115/صواريخ-تدك-أكبر-قواعد-الجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-تزامنا-مع-هجوم-على-المسلحين-الموالين-له---عاجل-1083184704.html

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أخبار سوريا اليوم, الجيش الأمريكي, قاعدة التنف, العالم العربي