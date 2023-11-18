https://sputnikarabic.ae/20231118/هجوم-إرهابي-أوكراني-بطائرة-مسيرة-يصيب-شخصين-في-بلدة-غوركوفسكي-في-مقاطعة-بيلغورود-الروسية-1083270762.html
هجوم إرهابي أوكراني بطائرة مسيرة يصيب شخصين في مقاطعة بيلغورد الروسية
هجوم إرهابي أوكراني بطائرة مسيرة يصيب شخصين في مقاطعة بيلغورد الروسية
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورد الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إصابة شخصين بشظايا إثر هجوم إرهابي أوكراني بطائرة "كاميكازي" مسيرة، على بلدة غوركوفسكي في... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T16:00+0000
2023-11-18T16:00+0000
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وكتب غلادكوف،عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في بلدة غوركوفسكي، في منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورد، تعرضت منشأة للبنية التحتية للاتصالات لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، ونتيجة للانفجار، أصيب شخصان بشظايا في أطرافهما السفلية".ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعملية تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين، خلال تواجدهم في خندق عسكري بالقرب من بلدة زاجورنوي في دونيتسك.وتم كشف الخندق ومن فيه من قبل الطائرات المسيرة الروسية، التي راقبت الخندق لدقائق، وبعد خروج عدد من الجنود الأوكرانيين منه، تم رمي قنابل عليهم من الطائرة، ما أدى إلى جرح ومقتل عدد منهم، وقد وثقت كاميرات الطائرة ذلك.
https://sputnikarabic.ae/20231118/فرقاطة-روسية-ضخمة-تزور-دولة-عربية--1083267391.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
هجوم إرهابي أوكراني بطائرة مسيرة يصيب شخصين في مقاطعة بيلغورد الروسية
16:00 GMT 18.11.2023 (تم التحديث: 16:07 GMT 18.11.2023)
أعلن حاكم مقاطعة بيلغورد الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، اليوم السبت، إصابة شخصين بشظايا إثر هجوم إرهابي أوكراني بطائرة "كاميكازي" مسيرة، على بلدة غوركوفسكي في المقاطعة.
وكتب غلادكوف،عبر قناته على تطبيق "تلغرام": "في بلدة غوركوفسكي، في منطقة غرايفورونسكي في مقاطعة بيلغورد، تعرضت منشأة للبنية التحتية للاتصالات لهجوم بطائرة مسيرة انتحارية، ونتيجة للانفجار، أصيب شخصان بشظايا في أطرافهما السفلية".
وأضاف غلادكوف أنه تم نقل الضحايا إلى مستشفى المدينة، حيث يقدم لهم الأطباء الرعاية الطبية اللازمة.
ونشرت وزارة الدفاع الروسية، لقطات لعملية تحييد عدد من الجنود الأوكرانيين
، خلال تواجدهم في خندق عسكري بالقرب من بلدة زاجورنوي في دونيتسك.
وتم كشف الخندق ومن فيه من قبل الطائرات المسيرة الروسية، التي راقبت الخندق لدقائق، وبعد خروج عدد من الجنود الأوكرانيين منه، تم رمي قنابل عليهم من الطائرة، ما أدى إلى جرح ومقتل عدد منهم، وقد وثقت كاميرات الطائرة ذلك.