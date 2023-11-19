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https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-فشل-الجبهة-الأوكرانية-وتدهور-الوضع-الاقتصادي-قد-يحدث-انفجارا-ضد-زيلينسكي-1083299530.html
إعلام: فشل الجبهة الأوكرانية وتدهور الوضع الاقتصادي قد يحدث "انفجارا" ضد زيلينسكي
إعلام: فشل الجبهة الأوكرانية وتدهور الوضع الاقتصادي قد يحدث "انفجارا" ضد زيلينسكي
حذر عالم السياسة، كوست بوندارينكو، من تكرار سيناريو "ميدان الاستقلال" في أوكرانيا، وهو ما يخشاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب الفشل على الجبهة وتدهور الوضع... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T18:20+0000
2023-11-19T18:20+0000
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وقال بوندارينكو: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث إذا سُمع نداء عالٍ لشخص ما. ربما لم تعد الاتهامات بالعمل لصالح الكرملين مجدية. يمكن أن يكون الدافع، على سبيل المثال، تدهورًا خطيرًا في الوضع على الجبهة أو تدهورًا حادًا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".وقال بوندارينكو خلال مقابلة مع صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "كان بإمكان زيلينسكي أن يكون استباقيًا من خلال الإعلان عن خطر حدوث ميدان جديد مسبقًا. المشاعر الانتقادية تجاه الحكومة الحالية تتزايد في أوكرانيا".وفي وقت سابق أفادت "بلومبرغ" أن زيلينسكي يخشى ثورة جديدة، متهما روسيا بمحاولة "زرع الفوضى" وتنظيم "ميدان-3" وإقالته من منصبه.وبحسب ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، يحاول زيلينسكي بمثل هذه التصريحات استعادة انتباه الغرب، الذي تحول إلى مسرح العمليات في الشرق الأوسط.
https://sputnikarabic.ae/20231119/جنرال-أمريكي-الجيش-الروسي-دمر-أكثر-من-3-جيوش-أوكرانية-وفي-خضم-تصفية-الرابع-1083288661.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن

إعلام: فشل الجبهة الأوكرانية وتدهور الوضع الاقتصادي قد يحدث "انفجارا" ضد زيلينسكي

18:20 GMT 19.11.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Leo Correa
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حذر عالم السياسة، كوست بوندارينكو، من تكرار سيناريو "ميدان الاستقلال" في أوكرانيا، وهو ما يخشاه الرئيس فلاديمير زيلينسكي بسبب الفشل على الجبهة وتدهور الوضع الاجتماعي والاقتصادي للسكان.
وقال بوندارينكو: "لا أحد يعرف ماذا سيحدث إذا سُمع نداء عالٍ لشخص ما. ربما لم تعد الاتهامات بالعمل لصالح الكرملين مجدية. يمكن أن يكون الدافع، على سبيل المثال، تدهورًا خطيرًا في الوضع على الجبهة أو تدهورًا حادًا في الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية".

وأكد بوندارينكو أنه في المجتمع تسود مشاعر متضاربة تجاه السلطات في البلاد.

عمل طاقم مدفع 2أ3بي غياتسينت-بي عيار 152 ملم في اتجاه محور كراسني ليمان، في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
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12:22 GMT
وقال بوندارينكو خلال مقابلة مع صحيفة "سترانا" الأوكرانية: "كان بإمكان زيلينسكي أن يكون استباقيًا من خلال الإعلان عن خطر حدوث ميدان جديد مسبقًا. المشاعر الانتقادية تجاه الحكومة الحالية تتزايد في أوكرانيا".
وفي وقت سابق أفادت "بلومبرغ" أن زيلينسكي يخشى ثورة جديدة، متهما روسيا بمحاولة "زرع الفوضى" وتنظيم "ميدان-3" وإقالته من منصبه.
وبحسب ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة الدوما للشؤون الدولية، يحاول زيلينسكي بمثل هذه التصريحات استعادة انتباه الغرب، الذي تحول إلى مسرح العمليات في الشرق الأوسط.
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