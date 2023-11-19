https://sputnikarabic.ae/20231119/إيران-تتوعد-أمريكا-برد-صارم-في-حال-استهداف-قواتها-داخل-سوريا--1083300107.html

إيران تتوعد أمريكا برد صارم في حال استهداف قواتها داخل سوريا

إيران تتوعد أمريكا برد صارم في حال استهداف قواتها داخل سوريا

صرّح وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، بأن إيران سترد بشكل صارم على أمريكا في حال قيام الجيش الأمريكي بهجوم على القوات الإيرانية في سوريا. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T18:57+0000

2023-11-19T18:57+0000

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وقال عبد اللهيان: "وفقًا للمعلومات المتوفرة لدي، لم يصب أي من القوات الإيرانية (نتيجة للهجمات الأمريكية على القواعد العسكرية في سوريا)، وبالطبع، إذا وقع مثل هذا الحادث، فإن رد إيران سيكون كن قاسيا".وفيما يتعلق بمشاركة "حزب الله" اللبناني في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أشار عبد اللهيان في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية إلى أن "حزب الله حركة مقاومة مستقلة ضد إسرائيل ولا يتلقى أي تعليمات من طهران لكنه على علاقة جيدة معها".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231118/إيران-أمريكا-غاضبة-من-دعمنا-لفلسطين-وتعرقل-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-1083255258.html

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إيران, العالم, أخبار فلسطين اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي, أخبار العالم الآن