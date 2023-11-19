https://sputnikarabic.ae/20231119/إيران-تكشف-عن-صاروخ-فرط-صوتي-بمميزات-هجومية-فريدة-1083289734.html
إيران تكشف عن صاروخ فرط صوتي بمميزات هجومية فريدة
إيران تكشف عن صاروخ فرط صوتي بمميزات هجومية فريدة
كشفت إيران، اليوم الأحد، عن صاروخ فرط صوتي جديد من طراز "فتاح 2"، وذلك خلال زيارة قام بها المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى معرض إنجازات القوات الجوية التابعة... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T13:07+0000
2023-11-19T13:07+0000
2023-11-19T13:16+0000
العالم
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وذكرت وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأنه تم الكشف لأول مرة عن صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي خلال زيارة قام بها القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، إلى معرض إنجازات القوات الجوية التابعة للحرس الثوري في جامعة عاشوراء لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي، الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر، مضيفة أن هذا النوع من الصواريخ الباليستية الإيرانية مزود برأس حربي منزلق يسمى "HGV"، يعتبر حديثا ويختلف هذا النوع من المقذوفات عن الرؤوس الحربية المناورة فقط في تصميمها ومسار طيرانها، وتتراوح سرعته من 5 إلى 20 ماخ، حسب التصميم وقول الشركة المصنعة.وتقوم مقذوفات "HGV" بدلا من الارتفاع مثل المقذوفات الباليستية، بالتنقل على ارتفاع أقل بكثير مع إمكانية تغيير اتجاه الهدف بشكل متكرر، ونتيجة لذلك، تواجه رادارات الإنذار المبكر مشاكل في التعرف عليها.وخلصت الوكالة إلى أن الصاروخ يمكن أن يتضمن طريقة لتغيير اتجاه الهجوم اعتمادا على قدرة رأس "HGV" على التنقل، حيث تعود قوة التنقل هذه، بالإضافة إلى وجود محرك منفصل عن محرك الصاروخ، إلى تصميم جسم الرأس الحربي المنزلق.
https://sputnikarabic.ae/20231113/إيران-تحذر-من-خطر-السلاح-النووي-الإسرائيلي-1083125950.html
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العالم
إيران تكشف عن صاروخ فرط صوتي بمميزات هجومية فريدة
13:07 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 13:16 GMT 19.11.2023)
كشفت إيران، اليوم الأحد، عن صاروخ فرط صوتي جديد من طراز "فتاح 2"، وذلك خلال زيارة قام بها المرشد الإيراني، علي خامنئي، إلى معرض إنجازات القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.
وذكرت
وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء، بأنه تم الكشف لأول مرة عن صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي خلال زيارة قام بها القائد العام للقوات المسلحة الإيرانية، إلى معرض إنجازات القوات الجوية التابعة للحرس الثوري في جامعة عاشوراء لعلوم وتكنولوجيا الفضاء.
ولفتت الوكالة الإيرانية، إلى أن صاروخ "فتاح 2" الفرط صوتي، الذي يصل مداه إلى 1400 كيلومتر، مضيفة أن هذا النوع من الصواريخ الباليستية الإيرانية مزود برأس حربي منزلق يسمى "HGV"، يعتبر حديثا ويختلف هذا النوع من المقذوفات عن الرؤوس الحربية المناورة فقط في تصميمها ومسار طيرانها، وتتراوح سرعته من 5 إلى 20 ماخ، حسب التصميم وقول الشركة المصنعة.
وتقوم مقذوفات "HGV" بدلا من الارتفاع مثل المقذوفات الباليستية، بالتنقل على ارتفاع أقل بكثير مع إمكانية تغيير اتجاه الهدف بشكل متكرر، ونتيجة لذلك، تواجه رادارات الإنذار المبكر مشاكل في التعرف عليها.
وخلصت الوكالة إلى أن الصاروخ يمكن أن يتضمن طريقة لتغيير اتجاه الهجوم اعتمادا على قدرة رأس "HGV" على التنقل، حيث تعود قوة التنقل هذه، بالإضافة إلى وجود محرك منفصل عن محرك الصاروخ، إلى تصميم جسم الرأس الحربي المنزلق.