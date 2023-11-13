https://sputnikarabic.ae/20231113/إيران-تحذر-من-خطر-السلاح-النووي-الإسرائيلي-1083125950.html
إيران تحذر من خطر السلاح النووي الإسرائيلي
إيران تحذر من خطر السلاح النووي الإسرائيلي
قال أمير سعيد ايرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إن التهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون باستخدام الأسلحة النووية يكشف خطورة وجود هذا... 13.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-13T21:55+0000
2023-11-13T21:55+0000
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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ايرواني، ونشرتها وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، أشارت فيها إلى تحذيره من خطورة الأسلحة النووية الإسرائيلية.وقال: "التهديدات النووية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران وفلسطين تسلط الضوء على خطورة وجود هذه الأسلحة لدى الكيان غير الشرعي"، على حد وصفه.وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" المتطرف، قد صرّح، في الخامس من الشهر الجاري، بأن "أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع".وفور هذا التصريح، وفي الخامس من الشهر الجاري، سارع بنيامين نتنياهو إلى التنصل من ادعاء إلياهو، وقال إن كلامه منفصل عن الواقع، وإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي، من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231111/ردا-على-تصريح-وزير-التراث-بضرب-غزة-بـقنبلة-نووية-نتنياهو-قال-أشياء-منفصلة-عن-الواقع-1083062716.html
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العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
العالم, أخبار العالم الآن, طوفان الأقصى, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, إيران, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل
إيران تحذر من خطر السلاح النووي الإسرائيلي
21:55 GMT 13.11.2023 (تم التحديث: 21:56 GMT 13.11.2023)
قال أمير سعيد ايرواني، سفير إيران ومندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة، إن التهديدات التي أطلقها مسؤولون إسرائيليون باستخدام الأسلحة النووية يكشف خطورة وجود هذا السلاح لدى "الكيان غير الشرعي"، في إشارة إلى إسرائيل.
جاء ذلك في تصريحات أدلى بها ايرواني، ونشرتها وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، اليوم الاثنين، أشارت فيها إلى تحذيره من خطورة الأسلحة النووية الإسرائيلية.
وقال: "التهديدات النووية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران وفلسطين تسلط الضوء على خطورة وجود هذه الأسلحة لدى الكيان غير الشرعي
"، على حد وصفه.
وكان وزير التراث، عميحاي إلياهو، من حزب "عوتسما يهوديت/قوة يهودية" المتطرف، قد صرّح، في الخامس من الشهر الجاري، بأن "أحد خيارات إسرائيل في الحرب في غزة، هو إسقاط قنبلة نووية على القطاع".
وفور هذا التصريح، وفي الخامس من الشهر الجاري، سارع بنيامين نتنياهو إلى التنصل من ادعاء إلياهو
، وقال إن كلامه منفصل عن الواقع، وإن إسرائيل والجيش الإسرائيلي يتصرفان وفقا لأعلى معايير القانون الدولي، من أجل منع إلحاق الأذى بالأشخاص غير المتورطين، وسنواصل القيام بذلك حتى النصر".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل
بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.