https://sputnikarabic.ae/20231119/الجيش-الإسرائيلي-مقتل-ضابط-وجندي-وإصابة-آخر-في-المعارك-الدائرة-شمالي-غزة--عاجل-1083281176.html
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر في المعارك الدائرة شمالي غزة
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر في المعارك الدائرة شمالي غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في معارك شمال غزة. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T05:01+0000
2023-11-19T05:01+0000
2023-11-19T05:11+0000
طوفان الأقصى
العالم
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
حركة حماس
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وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "قتل "الرقيب بنيامين مئير آرلي (21 عامًا) مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين، في معركة شمال قطاع غزة"، وفقا للقناة 13 الإسرائيلية.كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة مجند في قوات المظليين بجروح خطيرة، خلال معركة شمال قطاع غزة.وأشار الجيش الإسرائيلي بحسب البيان، إلى ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم إلى 380 عسكريًا.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين. وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-6-عسكريين-جدد-في-غزة-1083272370.html
غزة
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
طوفان الأقصى, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
طوفان الأقصى, العالم, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, حركة حماس
الجيش الإسرائيلي: مقتل ضابط وجندي وإصابة آخر في المعارك الدائرة شمالي غزة
05:01 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 05:11 GMT 19.11.2023)
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل ضابط وجندي في معارك شمال غزة.
وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، "قتل "الرقيب بنيامين مئير
آرلي (21 عامًا) مقاتل في الكتيبة 101 لواء المظليين، في معركة شمال قطاع غزة"، وفقا للقناة
13 الإسرائيلية.
وأضاف، "قتل أيضا النقيب (احتياط) روي بيبر (28 عاما)، قائد فريق في وحدة يالام، فيلق الهندسة القتالية، في معركة شمال قطاع غزة".
كما أعلن الجيش الإسرائيلي عن إصابة مجند في قوات المظليين بجروح خطيرة، خلال معركة شمال قطاع غزة.
وأشار الجيش الإسرائيلي بحسب البيان، إلى ارتفاع عدد قتلاه منذ بدء التصعيد في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم إلى 380 عسكريًا.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.