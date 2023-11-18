https://sputnikarabic.ae/20231118/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-6-عسكريين-جدد-في-غزة-1083272370.html
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 عسكريين جدد في غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 عسكريين جدد في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من ضباطه وجنوده، خلال المعارك البرية في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 378... 18.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-18T17:51+0000
2023-11-18T17:51+0000
2023-11-18T17:51+0000
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
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رام الله - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت: "قُتل ستة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي في اليوم الأخير من القتال في غزة".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, غزة, قطاع غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, أخبار فلسطين اليوم
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 6 عسكريين جدد في غزة
أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل 6 من ضباطه وجنوده، خلال المعارك البرية في قطاع غزة، ليرتفع عدد القتلى في صفوفه منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 378 قتيلا.
رام الله - سبوتنيك
. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان اليوم السبت: "قُتل ستة جنود من جيش الدفاع الإسرائيلي في اليوم الأخير من القتال في غزة".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية، على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.