https://sputnikarabic.ae/20231119/الخارجية-القطرية-رئيس-مجلس-الوزراء-يبدأ-الثلاثاء-جولة-إلى-روسيا-وبريطانيا-1083302591.html
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء يبدأ الثلاثاء جولة إلى روسيا وبريطانيا
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء يبدأ الثلاثاء جولة إلى روسيا وبريطانيا
يبدأ رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الثلاثاء المقبل، جولة إلى روسيا وبريطانيا، ضمن جولة زيارات رسمية لحث الدول... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T20:55+0000
2023-11-19T20:55+0000
2023-11-19T20:55+0000
روسيا
بريطانيا
العالم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
اسرائيل
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078387248_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ada8a56360fda0aebfff9340e653b61d.jpg
وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في بيان، اليوم الأحد، إن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيبدأ بعد غد الثلاثاء، جولة تشمل كلا من روسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، ضمن جولة زيارات رسمية يقوم بها عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، إلى عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، للدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة".وأوضح المتحدث أن "هذا التحرك يأتي باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية".ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-13-ألف-قتيل-1083301812.html
بريطانيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/06/16/1078387248_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_75a2db22a801de2077f2a873269e9227.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل
الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء يبدأ الثلاثاء جولة إلى روسيا وبريطانيا
يبدأ رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الثلاثاء المقبل، جولة إلى روسيا وبريطانيا، ضمن جولة زيارات رسمية لحث الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن للدفع باتجاه وقف فوري لإطلاق النار بقطاع غزة.
وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في بيان، اليوم الأحد، إن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيبدأ بعد غد الثلاثاء، جولة تشمل كلا من روسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، ضمن جولة زيارات رسمية يقوم بها عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، إلى عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، للدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة".
وأوضح المتحدث أن "هذا التحرك يأتي باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية".
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس"
الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.