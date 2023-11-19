https://sputnikarabic.ae/20231119/الخارجية-القطرية-رئيس-مجلس-الوزراء-يبدأ-الثلاثاء-جولة-إلى-روسيا-وبريطانيا-1083302591.html

الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء يبدأ الثلاثاء جولة إلى روسيا وبريطانيا

الخارجية القطرية: رئيس مجلس الوزراء يبدأ الثلاثاء جولة إلى روسيا وبريطانيا

يبدأ رئيس مجلس الوزراء القطري، وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، الثلاثاء المقبل، جولة إلى روسيا وبريطانيا، ضمن جولة زيارات رسمية لحث الدول... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T20:55+0000

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وقال المتحدث الرسمي للخارجية القطرية، ماجد بن محمد الأنصاري، في بيان، اليوم الأحد، إن "الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، سيبدأ بعد غد الثلاثاء، جولة تشمل كلا من روسيا الاتحادية، والمملكة المتحدة، ضمن جولة زيارات رسمية يقوم بها عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، إلى عدد من الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي، للدفع باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة".وأوضح المتحدث أن "هذا التحرك يأتي باسم جميع الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، باتجاه الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، والضغط من أجل إطلاق عملية سياسية جادة وحقيقية لتحقيق سلام دائم وشامل وفق المرجعيات الدولية المعتمدة، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف جرائم سلطات الاحتلال الاستعمارية ضد الإنسانية، مع تأمين ممرات إغاثية عاجلة لتجنب وقوع كارثة إنسانية".ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231119/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-القصف-الإسرائيلي-على-قطاع-غزة-إلى-13-ألف-قتيل-1083301812.html

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روسيا, بريطانيا, العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, اسرائيل