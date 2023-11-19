https://sputnikarabic.ae/20231119/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-طائرة-مسيرة-أوكرانية-فوق-أراضي-مقاطعة-موسكو-1083303787.html
الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو
الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T22:10+0000
2023-11-19T22:10+0000
2023-11-19T22:10+0000
روسيا
سلاح روسيا
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عند نحو الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو".وكانت الدفاعات الجوية الروسية قد اعترضت ظهيرة يوم الأحد طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو أيضًا.وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الساعة 01:00 بتوقيت موسكو أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وقامت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بتدمير طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بوغورودسكي في مقاطعة موسكو".وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231115/الجيش-الروسي-يدمر-3-مراكز-قيادة-ورادار-دفاع-جوي-أوكراني--عاجل-1083169972.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاعات الجوية الروسية تعترض طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إحباط محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي على أهداف في الأراضي الروسية باستخدام طائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الجوية فوق أراضي مقاطعة موسكو.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية أنه "في 19 تشرين الثاني/نوفمبر عند نحو الساعة 23:20 بتوقيت موسكو، أُحبطت محاولة لنظام كييف لشن هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في موسكو ومقاطعة موسكو. اعترضت أنظمة الدفاع الجوي الطائرة المسيرة فوق أراضي مقاطعة موسكو".
وكانت الدفاعات الجوية الروسية قد اعترضت ظهيرة يوم الأحد طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة موسكو أيضًا.
وقالت الدفاع الروسية في بيان: "في الساعة 01:00 بتوقيت موسكو أُحبطت محاولة لنظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية، وقامت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة بتدمير طائرة مسيرة فوق أراضي منطقة بوغورودسكي في مقاطعة موسكو".
وتستهدف القوات الأوكرانية، المناطق المدنية في روسيا باستخدام طائرات مسيرة هجومية، في محاولة لتشتيت الانتباه عن فشل ما تسميه بـ"الهجوم المضاد" على جبهات القتال.
وتواصل القوات المسلحة الروسية منذ يوم 24 فبراير/شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة
بهدف نزع سلاح أوكرانيا، والقضاء على التهديدات من الأراضي الأوكرانية الموجهة إلى أمن روسيا، بالإضافة إلى تحرير الأراضي التي انضمت إلى روسيا.