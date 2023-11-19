بأكثر من 120 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا.. صور
18:16 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 18:17 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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انطلقت، اليوم الأحد، بمدينة طبرق شرق ليبيا فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في دورته الثانية، حيث يستمر المعرض عشرة أيام متتالية، ضم المعرض العديد من المشاركات المحلية والدولية.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال المدير العام للمعرض، فوزي الحداد، إن المعرض افتتح اليوم بعدد كبير من الشخصيات الرسمية والكتاب والأدباء المحليين والدوليين، صاحب المعرض أمسيات ثقافية وشعرية وأدبية وندوات مختلفة ناقشت العديد من المواضيع العامة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
وأكد الحداد أن جامعة طبرق تعتبر أول جامعة تتبنى أول معرض دولي للكتاب في ليبيا، ومدينة طبرق تعتبر الثالثة بعد مدينتي بنغازي وطرابلس التي أقامت معرض دولي للكتاب على أرضها.
وتابع الحداد أن المعرض ضم أكثر من 120 مشاركة من دور النشر المحلية والعربية والدولية، كما ضم المعرض أكثر من مائة ألف عنوان ضمتها أرفف المكتبات التي فتحت أبوبها للزوار على مدار اليوم.