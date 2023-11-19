https://sputnikarabic.ae/20231119/بأكثر-من-120-دار-نشر-انطلاق-فعاليات-معرض-طبرق-الدولي-للكتاب-في-ليبيا-صور-1083299385.html

بأكثر من 120 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا.. صور

بأكثر من 120 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا.. صور

انطلقت، اليوم الأحد، بمدينة طبرق شرق ليبيا فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في دورته الثانية، حيث يستمر المعرض عشرة أيام متتالية، ضم المعرض العديد من المشاركات... 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T18:16+0000

2023-11-19T18:16+0000

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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال المدير العام للمعرض، فوزي الحداد، إن المعرض افتتح اليوم بعدد كبير من الشخصيات الرسمية والكتاب والأدباء المحليين والدوليين، صاحب المعرض أمسيات ثقافية وشعرية وأدبية وندوات مختلفة ناقشت العديد من المواضيع العامة.وأكد الحداد أن جامعة طبرق تعتبر أول جامعة تتبنى أول معرض دولي للكتاب في ليبيا، ومدينة طبرق تعتبر الثالثة بعد مدينتي بنغازي وطرابلس التي أقامت معرض دولي للكتاب على أرضها.وتابع الحداد أن المعرض ضم أكثر من 120 مشاركة من دور النشر المحلية والعربية والدولية، كما ضم المعرض أكثر من مائة ألف عنوان ضمتها أرفف المكتبات التي فتحت أبوبها للزوار على مدار اليوم.

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