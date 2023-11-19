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https://sputnikarabic.ae/20231119/بأكثر-من-120-دار-نشر-انطلاق-فعاليات-معرض-طبرق-الدولي-للكتاب-في-ليبيا-صور-1083299385.html
بأكثر من 120 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا.. صور
بأكثر من 120 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا.. صور
انطلقت، اليوم الأحد، بمدينة طبرق شرق ليبيا فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في دورته الثانية، حيث يستمر المعرض عشرة أيام متتالية، ضم المعرض العديد من المشاركات... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T18:16+0000
2023-11-19T18:17+0000
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وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال المدير العام للمعرض، فوزي الحداد، إن المعرض افتتح اليوم بعدد كبير من الشخصيات الرسمية والكتاب والأدباء المحليين والدوليين، صاحب المعرض أمسيات ثقافية وشعرية وأدبية وندوات مختلفة ناقشت العديد من المواضيع العامة.وأكد الحداد أن جامعة طبرق تعتبر أول جامعة تتبنى أول معرض دولي للكتاب في ليبيا، ومدينة طبرق تعتبر الثالثة بعد مدينتي بنغازي وطرابلس التي أقامت معرض دولي للكتاب على أرضها.وتابع الحداد أن المعرض ضم أكثر من 120 مشاركة من دور النشر المحلية والعربية والدولية، كما ضم المعرض أكثر من مائة ألف عنوان ضمتها أرفف المكتبات التي فتحت أبوبها للزوار على مدار اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230128/الأطفال-أكثر-حضورا-هل-أثرت-الأسعار-على-مبيعات-الكتب-في-معرض-القاهرة-الدولي-للكتاب-1072817298.html
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حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار
حصري, العالم العربي, أخبار ليبيا اليوم, الأخبار

بأكثر من 120 دار نشر.. انطلاق فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا.. صور

18:16 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 18:17 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
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حصري
انطلقت، اليوم الأحد، بمدينة طبرق شرق ليبيا فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في دورته الثانية، حيث يستمر المعرض عشرة أيام متتالية، ضم المعرض العديد من المشاركات المحلية والدولية.
وفي تصريح خاص لـ"سبوتنيك" قال المدير العام للمعرض، فوزي الحداد، إن المعرض افتتح اليوم بعدد كبير من الشخصيات الرسمية والكتاب والأدباء المحليين والدوليين، صاحب المعرض أمسيات ثقافية وشعرية وأدبية وندوات مختلفة ناقشت العديد من المواضيع العامة.
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا - سبوتنيك عربي
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا - سبوتنيك عربي
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا - سبوتنيك عربي
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
© Sputnik . MAHER ALSHAERYفعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا - سبوتنيك عربي
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
1/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
2/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
3/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
4/4
© Sputnik . MAHER ALSHAERY
فعاليات معرض طبرق الدولي للكتاب في ليبيا
وأكد الحداد أن جامعة طبرق تعتبر أول جامعة تتبنى أول معرض دولي للكتاب في ليبيا، ومدينة طبرق تعتبر الثالثة بعد مدينتي بنغازي وطرابلس التي أقامت معرض دولي للكتاب على أرضها.
معرض القاهرة الدولي للكتاب - سبوتنيك عربي, 1920, 28.01.2023
الأطفال أكثر حضورا... هل أثرت الأسعار على مبيعات الكتب في معرض القاهرة الدولي للكتاب
28 يناير, 16:16 GMT
وتابع الحداد أن المعرض ضم أكثر من 120 مشاركة من دور النشر المحلية والعربية والدولية، كما ضم المعرض أكثر من مائة ألف عنوان ضمتها أرفف المكتبات التي فتحت أبوبها للزوار على مدار اليوم.
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