https://sputnikarabic.ae/20231119/حماس-تعلن-مقتل-عدد-كبير-من-الجنود-الإسرائيليين-جنوب-شرق-مدينة-غزة-1083298328.html
"حماس" تعلن مقتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين جنوب شرق مدينة غزة
"حماس" تعلن مقتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين جنوب شرق مدينة غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، تمكنها من قتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين إثر استهداف منزل في جنوب شرق مدينة... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T17:45+0000
2023-11-19T17:45+0000
2023-11-19T17:45+0000
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ونقلت وكالة "سوا" الفلسطينية عن "القسام" قولها، إن مقاتليها نفذوا "هجوما على منزل في منطقة جحر الديك، حيث كان يتواجد عدد كبير من جنود الاحتلال، باستخدام قذائف TBG المضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، وبعد ذلك اقتحموا المنزل وأسقطوا بين القتيل والجريح".وفي وقت سابق في اليوم نفسه، أكدت الكتائب أنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة.من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 383 قتيلا.وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بذلك ترتفع حصيلة عدد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي، الذين قتلوا في غزة، منذ بداية الحرب البرية إلى 63 قتيلا، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 383 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي".ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231119/مصدر-لـسبوتنيك-تأجيل-نقل-الأطفال-الخدج-إلى-مصر-حتى-الغد-لحين-تحسن-حالتهم-1083296261.html
https://sputnikarabic.ae/20231119/الصحة-الفلسطينية-تعلن-سقوط-12415-قتيلا-في-غزة-والضفة-منذ-بداية-الحرب-1083295701.html
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار فلسطين اليوم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
"حماس" تعلن مقتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين جنوب شرق مدينة غزة
أعلنت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة "حماس" الفلسطينية، اليوم الأحد، تمكنها من قتل "عدد كبير" من الجنود الإسرائيليين إثر استهداف منزل في جنوب شرق مدينة غزة.
ونقلت وكالة
"سوا" الفلسطينية عن "القسام" قولها، إن مقاتليها نفذوا "هجوما على منزل في منطقة جحر الديك، حيث كان يتواجد عدد كبير من جنود الاحتلال، باستخدام قذائف TBG المضادة للتحصينات وأخرى مضادة للأفراد، وبعد ذلك اقتحموا المنزل وأسقطوا بين القتيل والجريح".
وفي وقت سابق في اليوم نفسه، أكدت الكتائب أنها قتلت 6 جنود إسرائيليين من مسافة صفر في منطقة جحر الديك، جنوب شرق مدينة غزة.
من جانبه، أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، مقتل 3 من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 383 قتيلا.
وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "بذلك ترتفع حصيلة عدد الجنود والضباط في الجيش الإسرائيلي
، الذين قتلوا في غزة، منذ بداية الحرب البرية إلى 63 قتيلا، بينما بلغ إجمالي عدد القتلى 383 قتيلا، منذ السابع من الشهر الماضي".
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.