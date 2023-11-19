دبلوماسي روسي يتحدث عن مستقبل أمريكا في أوكرانيا
19:48 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 19:49 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Sputnik . Alexey Maishev/
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أفاد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "أمريكا تستعد لمغادرة أوكرانيا، لأن النظام العميل المعادي لروسيا في كييف، الذي تم إنشاؤه بتحريض منها، سوف يسقط قريباً".
وكتب بوليانسكي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا): "هذا النظام، كما نرى جميعا، على وشك الانهيار، وأمريكا سوف ترمي أوكرانيا تحت الحافلة، كما حدث بالفعل مع أتباعها الآخرين".
وأوضح بوليانسكي أن أمريكا تواجه إفلاسا أخلاقيا، فضلا عن زيادة المخاطر الاستراتيجية داخل البلاد وخارجها.
Actually, the reality is quite the opposite. The US has exposed itself in the eyes of the world as an unscrupulous backer of a puppet nationalist Neo-Nazi Russophobic regime which is ready to sacrifice its last men as cannon fodder for the geopolitical interests of the other… https://t.co/Izf2VpB5el— Dmitry Polyanskiy 🇺🇳 (@Dpol_un) November 19, 2023
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.