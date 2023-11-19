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https://sputnikarabic.ae/20231119/دبلوماسي-روسي-يتحدث-عن-مستقبل-أمريكا-في-أوكرانيا--1083301332.html
دبلوماسي روسي يتحدث عن مستقبل أمريكا في أوكرانيا
دبلوماسي روسي يتحدث عن مستقبل أمريكا في أوكرانيا
أفاد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "أمريكا تستعد لمغادرة أوكرانيا، لأن النظام العميل المعادي لروسيا في كييف، الذي... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T19:48+0000
2023-11-19T19:49+0000
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
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وكتب بوليانسكي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا): "هذا النظام، كما نرى جميعا، على وشك الانهيار، وأمريكا سوف ترمي أوكرانيا تحت الحافلة، كما حدث بالفعل مع أتباعها الآخرين".وأوضح بوليانسكي أن أمريكا تواجه إفلاسا أخلاقيا، فضلا عن زيادة المخاطر الاستراتيجية داخل البلاد وخارجها.وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
https://sputnikarabic.ae/20231119/صحفي-أمريكي-يعترف-بانتصار-بوتين-وكلفته-الباهظة-على-واشنطن--1083290810.html
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روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا

دبلوماسي روسي يتحدث عن مستقبل أمريكا في أوكرانيا

19:48 GMT 19.11.2023 (تم التحديث: 19:49 GMT 19.11.2023)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورجندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة
جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© Sputnik . Alexey Maishev
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أفاد النائب الأول لمندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، بأن "أمريكا تستعد لمغادرة أوكرانيا، لأن النظام العميل المعادي لروسيا في كييف، الذي تم إنشاؤه بتحريض منها، سوف يسقط قريباً".
وكتب بوليانسكي على شبكة التواصل الاجتماعي "إكس" ("تويتر" سابقا): "هذا النظام، كما نرى جميعا، على وشك الانهيار، وأمريكا سوف ترمي أوكرانيا تحت الحافلة، كما حدث بالفعل مع أتباعها الآخرين".
مبنى الكابيتول في واشنطن - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
صحفي أمريكي يعترف "بانتصار بوتين" وكلفته الباهظة على واشنطن
13:42 GMT
وأوضح بوليانسكي أن أمريكا تواجه إفلاسا أخلاقيا، فضلا عن زيادة المخاطر الاستراتيجية داخل البلاد وخارجها.
وتسعى الدول الغربية من خلال الدعم المادي والعسكري والسياسي الذي تقدمه لكييف، إلى عرقلة أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، إلا أن موسكو أكدت في أكثر من مناسبة أن العملية لن تتوقف إلا بعد تحقيق جميع المهام الموكلة إليها.
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