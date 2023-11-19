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https://sputnikarabic.ae/20231119/لحظة-ثوران-بركان-في-المكسيك-وإطلاقه-أعمدة-دخان-بارتفاع-6-كليومترات-فيديو-1083283287.html
لحظة ثوران بركان في المكسيك وإطلاقه أعمدة دخان بارتفاع 6 كليومترات... فيديو
لحظة ثوران بركان في المكسيك وإطلاقه أعمدة دخان بارتفاع 6 كليومترات... فيديو
رصدت مقاطع فيديو مشاهد مذهلة تظهر لحظة ثوران بركان "بوبوكاتيبيتل"الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطا في المكسيك. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T08:09+0000
2023-11-19T08:09+0000
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يعد "بوبوكاتيبيتل" أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، وقد ظل يثور بشكل مستمر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويُترجم اسمه بـ "جبل الدخان".وأعلن المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث، أن مستوى التحذير من البركان وصل إلى المستوى الأصفر (المرحلة الثانية)، مما يدل على الاستعداد لعملية إخلاء محتملة إذا اشتد النشاط البركاني. ويتم تفعيل المرحلة الثانية من التنبيه عندما يظهر البركان تغيرا في نشاطه، مثل نفث أبخرة الماء أو أعمدة الغاز أو التسبب في سقوط رماد خفيف. بدورها، أصدرت السلطات المكسيكية تحذيرات بعدم الاقتراب من البركان بسبب خطر سقوط الشظايا، حيث يستمر البركان فى نشاطه.
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نادي الفيديو, منوعات, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
نادي الفيديو, منوعات, المكسيك, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

لحظة ثوران بركان في المكسيك وإطلاقه أعمدة دخان بارتفاع 6 كليومترات... فيديو

08:09 GMT 19.11.2023
© AP Photo / Salvatore Allegraثوران بركان إتنا من جديد، إيطاليا 10 فبراير 2022
ثوران بركان إتنا من جديد، إيطاليا 10 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Salvatore Allegra
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رصدت مقاطع فيديو مشاهد مذهلة تظهر لحظة ثوران بركان "بوبوكاتيبيتل"الذي يعتبر أحد أكثر البراكين نشاطا في المكسيك.
يعد "بوبوكاتيبيتل" أحد أكثر البراكين نشاطًا في المكسيك، وقد ظل يثور بشكل مستمر منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، ويُترجم اسمه بـ "جبل الدخان".
وأعلن المركز الوطني المكسيكي للوقاية من الكوارث، أن مستوى التحذير من البركان وصل إلى المستوى الأصفر (المرحلة الثانية)، مما يدل على الاستعداد لعملية إخلاء محتملة إذا اشتد النشاط البركاني.
ويتم تفعيل المرحلة الثانية من التنبيه عندما يظهر البركان تغيرا في نشاطه، مثل نفث أبخرة الماء أو أعمدة الغاز أو التسبب في سقوط رماد خفيف.
بدورها، أصدرت السلطات المكسيكية تحذيرات بعدم الاقتراب من البركان بسبب خطر سقوط الشظايا، حيث يستمر البركان فى نشاطه.
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