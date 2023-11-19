https://sputnikarabic.ae/20231119/مسؤول-أوكراني-سابق-كييف-أصيبت-بالصدمة-من-حسابات-الروس-الدقيقة--1083301083.html
مسؤول أوكراني سابق: كييف أصيبت بالصدمة من حسابات الروس الدقيقة
مسؤول أوكراني سابق: كييف أصيبت بالصدمة من حسابات الروس الدقيقة
أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن ضربات الطائرات دون طيار والصواريخ الروسية على كييف تؤدي إلى تدمير الأهداف... 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T19:29+0000
2023-11-19T19:29+0000
2023-11-19T19:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وقال على موقع "يوتيوب": "لقد ضربوا (الروس) كل ما يحتاجون إلى ضربه. جميعها (الصواريخ الروسية والطائرات دون طيار) تصل إلى أهدافها. إنهم يعرفون العدد الذي يجب إطلاقه من أجل تدمير هذا الجسم أو ذاك".وختم بالقول: "لقد أسقطوا ما كان من المفترض إسقاطه وفقا لنظامهم. نظامهم يحسب ذلك طوال الوقت، فيطلقون أكبر عدد ممكن لتحقيق النتيجة المرجوة".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-فشل-الجبهة-الأوكرانية-وتدهور-الوضع-الاقتصادي-قد-يحدث-انفجارا-ضد-زيلينسكي-1083299530.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
مسؤول أوكراني سابق: كييف أصيبت بالصدمة من حسابات الروس الدقيقة
أفاد أوليغ سوسكين، المستشار السابق للرئيس الأوكراني الأسبق، ليونيد كوتشما، بأن ضربات الطائرات دون طيار والصواريخ الروسية على كييف تؤدي إلى تدمير الأهداف العسكرية، على الرغم من عمل الدفاع الجوي الأوكراني.
وقال على موقع "يوتيوب": "لقد ضربوا (الروس) كل ما يحتاجون إلى ضربه. جميعها (الصواريخ الروسية والطائرات دون طيار) تصل إلى أهدافها. إنهم يعرفون العدد الذي يجب إطلاقه من أجل تدمير هذا الجسم أو ذاك".
وأضاف سوسكين أنهم في كييف يزعمون أنهم قضوا على عدد معين من الطائرات الروسية دون طيار التي كانت تحلق باتجاه البنية التحتية العسكرية، لكن في الواقع هذه أهداف تشتت انتباه الدفاع الجوي الأوكراني.
وختم بالقول: "لقد أسقطوا ما كان من المفترض إسقاطه وفقا لنظامهم. نظامهم يحسب ذلك طوال الوقت، فيطلقون أكبر عدد ممكن لتحقيق النتيجة المرجوة".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 فبراير/ شباط الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.