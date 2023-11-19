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Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231119/مسؤول-أوكراني-يعترف-بواقعة-لا-مفر-منها-أمام-روسيا-1083281422.html
مسؤول أوكراني يعترف بواقعة لا مفر منها أمام روسيا
مسؤول أوكراني يعترف بواقعة لا مفر منها أمام روسيا
شكك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، على قدرة أوكرانيا مواجهة روسيا على المدى الطويل. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T05:26+0000
2023-11-19T05:26+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واعتبر بودولياك خلال مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، أن روسيا تواصل إنفاق مبالغ ضخمة على الحرب.وتابع بالقول "هل لدينا فرصة واحدة على الأقل للبقاء على قيد الحياة في منظور تاريخي مدته 10 أو 15 سنة؟".وبحسب المسؤول، فإن "نجاح" القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة يعتمد على ثلاثة جوانب: توازن الموارد بين روسيا وأوكرانيا، وكمية الأسلحة لدى الجانبين، وتوقيت البدء في استخدام هذه الأسلحة في ساحة المعركة. وقال بودولياك إنه من أجل تحييد التفوق الذي تتمتع به روسيا، من الضروري الحد من حجم مواردها.
https://sputnikarabic.ae/20231118/مسؤول-أوكراني-سابق-تم-إبلاغ-زيلينسكي-بالفعل-بتخفيض-الدعم-الغربي-1083254297.html
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العالم
العالم

مسؤول أوكراني يعترف بواقعة لا مفر منها أمام روسيا

05:26 GMT 19.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Officeجنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023.
جنود أوكرانيون يصطفون خلال حدث تذكاري بمناسبة ذكرى مرور عام على العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا في كييف، 24 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
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شكك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، على قدرة أوكرانيا مواجهة روسيا على المدى الطويل.
واعتبر بودولياك خلال مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، أن روسيا تواصل إنفاق مبالغ ضخمة على الحرب.
وتابع بالقول "هل لدينا فرصة واحدة على الأقل للبقاء على قيد الحياة في منظور تاريخي مدته 10 أو 15 سنة؟".
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مسؤول أوكراني سابق: تم إبلاغ زيلينسكي بالفعل بتخفيض الدعم الغربي
أمس, 07:14 GMT
وبحسب المسؤول، فإن "نجاح" القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة يعتمد على ثلاثة جوانب: توازن الموارد بين روسيا وأوكرانيا، وكمية الأسلحة لدى الجانبين، وتوقيت البدء في استخدام هذه الأسلحة في ساحة المعركة.
وقال بودولياك إنه من أجل تحييد التفوق الذي تتمتع به روسيا، من الضروري الحد من حجم مواردها.
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