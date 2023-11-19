https://sputnikarabic.ae/20231119/مسؤول-أوكراني-يعترف-بواقعة-لا-مفر-منها-أمام-روسيا-1083281422.html
مسؤول أوكراني يعترف بواقعة لا مفر منها أمام روسيا
مسؤول أوكراني يعترف بواقعة لا مفر منها أمام روسيا
شكك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، على قدرة أوكرانيا مواجهة روسيا على المدى الطويل. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T05:26+0000
2023-11-19T05:26+0000
2023-11-19T05:26+0000
العالم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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واعتبر بودولياك خلال مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، أن روسيا تواصل إنفاق مبالغ ضخمة على الحرب.وتابع بالقول "هل لدينا فرصة واحدة على الأقل للبقاء على قيد الحياة في منظور تاريخي مدته 10 أو 15 سنة؟".وبحسب المسؤول، فإن "نجاح" القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة يعتمد على ثلاثة جوانب: توازن الموارد بين روسيا وأوكرانيا، وكمية الأسلحة لدى الجانبين، وتوقيت البدء في استخدام هذه الأسلحة في ساحة المعركة. وقال بودولياك إنه من أجل تحييد التفوق الذي تتمتع به روسيا، من الضروري الحد من حجم مواردها.
https://sputnikarabic.ae/20231118/مسؤول-أوكراني-سابق-تم-إبلاغ-زيلينسكي-بالفعل-بتخفيض-الدعم-الغربي-1083254297.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
مسؤول أوكراني يعترف بواقعة لا مفر منها أمام روسيا
شكك مستشار الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، ميخائيل بودولياك، على قدرة أوكرانيا مواجهة روسيا على المدى الطويل.
واعتبر بودولياك خلال مقابلة مع القناة 24 الأوكرانية، أن روسيا تواصل إنفاق مبالغ ضخمة على الحرب.
وتابع بالقول "هل لدينا فرصة واحدة على الأقل للبقاء على قيد الحياة في منظور تاريخي مدته 10 أو 15 سنة؟".
وبحسب المسؤول، فإن "نجاح" القوات المسلحة الأوكرانية على الجبهة يعتمد على ثلاثة جوانب: توازن الموارد بين روسيا وأوكرانيا، وكمية الأسلحة لدى الجانبين، وتوقيت البدء في استخدام هذه الأسلحة في ساحة المعركة.
وقال بودولياك إنه من أجل تحييد التفوق الذي تتمتع به روسيا، من الضروري الحد من حجم مواردها.