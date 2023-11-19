https://sputnikarabic.ae/20231119/مصدر-لسبوتنيك-أنصار-الله-خططت-لتوقيف-غالاكسي-ليدر-منذ-أيام-وجرى-اقتيادها-لسواحل-الحديدة-1083296484.html

مصدر لسبوتنيك: "أنصار الله" خططت لتوقيف "غالاكسي ليدر" منذ أيام وجرى اقتيادها لسواحل الحديدة

مصدر لسبوتنيك: "أنصار الله" خططت لتوقيف "غالاكسي ليدر" منذ أيام وجرى اقتيادها لسواحل الحديدة

خططت جماعة "أنصار الله" اليمنية، لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" لمدة أيام، على أن تتم بواسطة قوة بحرية وجوية بعيدا عن المياه الإقليمية لليمن. 19.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-19T16:45+0000

2023-11-19T16:45+0000

2023-11-19T16:45+0000

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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في جماعة "أنصار الله" لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "القوتين الجوية والبحرية التابعة لأنصار الله خططت لعملية اعتراض السفينة (غالاكسي ليدر) منذ أيام، وجرى تنفيذها بعيدا عن المياه الإقليمية اليمنية".وذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "قوة تابعة للجماعة (أنصار الله) على متن زورق، اعترضت سفينة تجارية تحمل اسم "غالكسي ليدر" قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، وتمكنت من الصعود على متنها".وفي وقت سابق، من اليوم الأحد صرح يحيي سريع على قناته في "تلغرام": "تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية: 1.السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني 2.السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية 3.السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "أنصار الله"، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".

https://sputnikarabic.ae/20231119/أول-تعليق-من-الجيش-الإسرائيلي-على-اختطاف-سفينة-شحن-من-قبل-أنصار-الله-بالقرب-من-اليمن-1083291955.html

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