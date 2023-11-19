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https://sputnikarabic.ae/20231119/مصدر-لسبوتنيك-أنصار-الله-خططت-لتوقيف-غالاكسي-ليدر-منذ-أيام-وجرى-اقتيادها-لسواحل-الحديدة-1083296484.html
مصدر لسبوتنيك: "أنصار الله" خططت لتوقيف "غالاكسي ليدر" منذ أيام وجرى اقتيادها لسواحل الحديدة
مصدر لسبوتنيك: "أنصار الله" خططت لتوقيف "غالاكسي ليدر" منذ أيام وجرى اقتيادها لسواحل الحديدة
خططت جماعة "أنصار الله" اليمنية، لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" لمدة أيام، على أن تتم بواسطة قوة بحرية وجوية بعيدا عن المياه الإقليمية لليمن. 19.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-19T16:45+0000
2023-11-19T16:45+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في جماعة "أنصار الله" لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "القوتين الجوية والبحرية التابعة لأنصار الله خططت لعملية اعتراض السفينة (غالاكسي ليدر) منذ أيام، وجرى تنفيذها بعيدا عن المياه الإقليمية اليمنية".وذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "قوة تابعة للجماعة (أنصار الله) على متن زورق، اعترضت سفينة تجارية تحمل اسم "غالكسي ليدر" قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، وتمكنت من الصعود على متنها".وفي وقت سابق، من اليوم الأحد صرح يحيي سريع على قناته في "تلغرام": "تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية: 1.السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني 2.السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية 3.السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "أنصار الله"، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".
https://sputnikarabic.ae/20231119/أول-تعليق-من-الجيش-الإسرائيلي-على-اختطاف-سفينة-شحن-من-قبل-أنصار-الله-بالقرب-من-اليمن-1083291955.html
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أخبار اليمن الأن, العالم العربي
أخبار اليمن الأن, العالم العربي

مصدر لسبوتنيك: "أنصار الله" خططت لتوقيف "غالاكسي ليدر" منذ أيام وجرى اقتيادها لسواحل الحديدة

16:45 GMT 19.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwaisناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط "صافر" المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023.
ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. ناقلة النفط صافر المحاصرة بالعلم اليمني في البحر الأحمر ترسو قبالة ساحل محافظة الحديدة الغربية المتنازع عليها في اليمن في 15 يوليو 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Huwais
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خططت جماعة "أنصار الله" اليمنية، لعملية احتجاز سفينة "غالاكسي ليدر" لمدة أيام، على أن تتم بواسطة قوة بحرية وجوية بعيدا عن المياه الإقليمية لليمن.
القاهرة - سبوتنيك. وقال مصدر في جماعة "أنصار الله" لـ"سبوتنيك"، اليوم الأحد، إن "القوتين الجوية والبحرية التابعة لأنصار الله خططت لعملية اعتراض السفينة (غالاكسي ليدر) منذ أيام، وجرى تنفيذها بعيدا عن المياه الإقليمية اليمنية".

وأشار إلى أن "مروحية أنزلت قوة خاصة على متن السفينة قبل أن ترافقها زوارق تابعة للقوات البحرية في جماعة أنصار الله إلى سواحل محافظة الحديدة غربي اليمن".

وذكر مصدر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأحد، أن "قوة تابعة للجماعة (أنصار الله) على متن زورق، اعترضت سفينة تجارية تحمل اسم "غالكسي ليدر" قبالة السواحل اليمنية في البحر الأحمر، وتمكنت من الصعود على متنها".

وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن جماعة "أنصار الله" بدأت التحقيق مع طاقم السفينة "غالاكسي ليدر" المكون من 22 شخصا.

وفي وقت سابق، من اليوم الأحد صرح يحيي سريع على قناته في "تلغرام": "تعلن القوات المسلحة اليمنية أنها ستقوم باستهداف جميع أنواع السفن التالية: 1.السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني 2.السفن التي تقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية 3.السفن التي تعود ملكيتها لشركات إسرائيلية".
سفينة في البحر الأحمر - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
أول تعليق من الجيش الإسرائيلي على اختطاف سفينة الشحن من قبل "أنصار الله" بالقرب من اليمن
14:28 GMT
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، نقلا عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، قوله إنه "يدين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية"، مؤكدا أن "اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية".

وأكد الجيش الإسرائيلي، في وقت سابق، أن "اختطاف سفينة شحن من قبل جماعة أنصار الله بالقرب من اليمن، جنوب البحر الأحمر، حدث خطير للغاية عالميا".

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إن "السفينة المختطفة غادرت تركيا في طريقها للهند بطاقم مدني دولي"، مؤكدا أن "سفينة الشحن مملوكة جزئيا لرجل أعمال إسرائيلي، ولا يوجد على متنها إسرائيليون".
ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت قوات "أنصار الله"، "البدء في اتخاذ كافة الإجراءات العملية لتنفيذ التوجيهات الصادرة بشأن التعامل المناسب مع أيّ سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر"، مؤكدةً أن "العمليات ضد إسرائيل لن تتوقف حتى يتوقف عدوانها على غزة".
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