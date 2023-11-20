https://sputnikarabic.ae/20231120/أوكرانيا-تخسر-4-ملايين-نسمة-من-تعدادها-السكاني-في-غضون-شهرين-1083306332.html
أوكرانيا تخسر 4 ملايين نسمة من تعدادها السكاني في غضون شهرين
أوكرانيا تخسر 4 ملايين نسمة من تعدادها السكاني في غضون شهرين
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، أن عدد سكان أوكرانيا انخفض بمقدار 4 ملايين نسمة خلال الشهرين الماضيين ووصل العدد الإجمالي للسكان حوالي 19... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T07:22+0000
2023-11-20T07:22+0000
2023-11-20T07:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وذكر أزاروف أنه في أوائل أكتوبر من هذا العام انخفض عدد سكان أوكرانيا إلى 23 مليون نسمة، مضيفا أن أوكرانيا خسرت الكثير خلال السنوات العشر الماضية منذ بدء العملية العسكرية.واعتبر أزاروف أن الشيء الأكثر أهمية هو الخسائر البشرية هذه ليست فقط خسائر مباشرة من خلال القبور، لكن أيضًا رحيل الجزء العامل من السكان.ولفت أزاروف أنه وفقًا للتقديرات لا يزال هناك 19 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف وهذا رقم رهيب!، مضيفا أن أوكرانيا فقدت المتخصصين، الذين ستحتاجهم بشكل عاجل بشكل خاص بعد انتهاء الصراع.
https://sputnikarabic.ae/20231119/إعلام-غربي-يتنبأ-بسقوط-بايدن-بسبب-أوكرانيا-وغزة-1083282481.html
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العالم
أوكرانيا تخسر 4 ملايين نسمة من تعدادها السكاني في غضون شهرين
07:22 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 07:30 GMT 20.11.2023)
أعلن رئيس الوزراء الأوكراني السابق، ميكولا أزاروف، أن عدد سكان أوكرانيا انخفض بمقدار 4 ملايين نسمة خلال الشهرين الماضيين ووصل العدد الإجمالي للسكان حوالي 19 مليون نسمة.
وذكر أزاروف أنه في أوائل أكتوبر من هذا العام انخفض عدد سكان أوكرانيا إلى 23 مليون نسمة، مضيفا أن أوكرانيا خسرت الكثير خلال السنوات العشر الماضية منذ بدء العملية العسكرية.
واعتبر أزاروف أن الشيء الأكثر أهمية هو الخسائر البشرية هذه ليست فقط خسائر مباشرة من خلال القبور، لكن أيضًا رحيل الجزء العامل من السكان.
ولفت أزاروف أنه وفقًا للتقديرات لا يزال هناك 19 مليون شخص في الأراضي التي تسيطر عليها كييف وهذا رقم رهيب!، مضيفا أن أوكرانيا فقدت المتخصصين، الذين ستحتاجهم بشكل عاجل بشكل خاص بعد انتهاء الصراع.