https://sputnikarabic.ae/20231120/الخارجية-الروسية-تستدعي-سفير-فنلندا-احتجاجا-على-إغلاق-سلطات-بلاده-للمعابر-الحدودية--1083321379.html

الخارجية الروسية تستدعي سفير فنلندا احتجاجا على إغلاق سلطات بلاده للمعابر الحدودية

الخارجية الروسية تستدعي سفير فنلندا احتجاجا على إغلاق سلطات بلاده للمعابر الحدودية

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، إلى مبنى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إغلاق هلسنكي نقاط... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T14:48+0000

2023-11-20T14:48+0000

2023-11-20T14:48+0000

روسيا

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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير فنلندا لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، وقدم الجانب الروسي احتجاجا فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخدامًا على الحدود الروسية الفنلندية".وأشارت الوزارة إلى أن "فنلندا اتخذت قراراً متسرعاً بإغلاق المعابر الحدودية دون التشاور مع روسيا التي كانت في السابق جزءًا لا يتجزأ من التعاون لضمان الأداء الفعال للحدود المشتركة".وأفادت صحيفة "إيلتالهتي" الفنلندية نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد مستعدة لإغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا خلال اليومين المقبلين، بسبب الوصول غير المنضبط للاجئين من سوريا والعراق والصومال.

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