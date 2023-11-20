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الخارجية الروسية تستدعي سفير فنلندا احتجاجا على إغلاق سلطات بلاده للمعابر الحدودية
الخارجية الروسية تستدعي سفير فنلندا احتجاجا على إغلاق سلطات بلاده للمعابر الحدودية
أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، إلى مبنى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إغلاق هلسنكي نقاط... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T14:48+0000
2023-11-20T14:48+0000
روسيا
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وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير فنلندا لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، وقدم الجانب الروسي احتجاجا فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخدامًا على الحدود الروسية الفنلندية".وأشارت الوزارة إلى أن "فنلندا اتخذت قراراً متسرعاً بإغلاق المعابر الحدودية دون التشاور مع روسيا التي كانت في السابق جزءًا لا يتجزأ من التعاون لضمان الأداء الفعال للحدود المشتركة".وأفادت صحيفة "إيلتالهتي" الفنلندية نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد مستعدة لإغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا خلال اليومين المقبلين، بسبب الوصول غير المنضبط للاجئين من سوريا والعراق والصومال.
https://sputnikarabic.ae/20231117/الكرملين-فنلندا-تختار-طريق-المواجهة-مع-روسيا-من-دون-مبرر-1083250103.html
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روسيا, فنلندا, العالم
روسيا, فنلندا, العالم

الخارجية الروسية تستدعي سفير فنلندا احتجاجا على إغلاق سلطات بلاده للمعابر الحدودية

14:48 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Alexei Maishev / الانتقال إلى بنك الصورمبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Alexei Maishev
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم استدعاء السفير الفنلندي لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، إلى مبنى وزارة الخارجية، احتجاجًا على إغلاق هلسنكي نقاط التفتيش على الحدود الروسية الفنلندية .
وجاء في بيان الخارجية الروسية: "في 20 تشرين الثاني/نوفمبر، استدعت وزارة الخارجية الروسية سفير فنلندا لدى روسيا، أنتي هيلانتيريا، وقدم الجانب الروسي احتجاجا فيما يتعلق بإغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية الأكثر استخدامًا على الحدود الروسية الفنلندية".

وأضافت الوزارة: "القرار الذي اتخذته فنلندا بإغلاق المعابر الحدودية استفزازي، ويتماشى بشكل واضح مع محاولات زيادة توتير العلاقات، إغلاق السلطات الفنلندية للمعابر الحدودية ينتهك حقوق ومصالح عشرات الآلاف من مواطني روسيا وفنلندا".

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وأشارت الوزارة إلى أن "فنلندا اتخذت قراراً متسرعاً بإغلاق المعابر الحدودية دون التشاور مع روسيا التي كانت في السابق جزءًا لا يتجزأ من التعاون لضمان الأداء الفعال للحدود المشتركة".
وأفادت صحيفة "إيلتالهتي" الفنلندية نقلا عن مصادر، اليوم الاثنين، أن حكومة البلاد مستعدة لإغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع روسيا خلال اليومين المقبلين، بسبب الوصول غير المنضبط للاجئين من سوريا والعراق والصومال.
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