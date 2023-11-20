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القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تدمر-تجمعات-7-ألوية-أوكرانية--1083314385.html
القوات الروسية تدمر تجمعات 7 ألوية أوكرانية
القوات الروسية تدمر تجمعات 7 ألوية أوكرانية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية، وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T11:45+0000
2023-11-20T11:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، و3 سيارات، ومدافع " 2إس1" (غفوزديكا).وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات قوات مجموعة "المركز" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية هجوما للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 جنديا، وسيارتين.وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، استهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الهجومي الجوي "82" واللواء "71" للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.وبلغت خسائر العدو نحو 20 عسكريًا/ ومركبتين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/القوات-الروسية-تسقط-سربا-من-الأهداف-الجوية--عاجل-1083314001.html
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روسيا
روسيا

القوات الروسية تدمر تجمعات 7 ألوية أوكرانية

11:45 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko / الانتقال إلى بنك الصورراجمة اللهب "سولنتسيبيوك"
راجمة اللهب سولنتسيبيوك - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Alexey Kudenko
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن القوات الروسية دمرت تجمعات 7 ألوية أوكرانية، وكبدتها خسائر جسيمة في مناطق متفرقة ضمن نطاق العملية الخاصة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "على اتجاه كوبيانسك، صدت الإجراءات النشطة لوحدات قوات مجموعة "الغرب" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية وأنظمة قاذف اللهب الثقيلة، 3 هجمات للقوات الأوكرانية في مقاطعة خاركوف.

واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات للألوية "14" و"41" و"57" التابعين للقوات الأوكرانية في مناطق كوريلوفكا وبودولي وتيمكوفكا وسينكوفكا في مقاطعة خاركوف.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية على هذا الاتجاه نحو 30 جنديا، و3 سيارات، ومدافع " 2إس1" (غفوزديكا).
وتابع البيان: "على اتجاه كراسني ليمان، صدت وحدات قوات مجموعة "المركز" بدعم من سلاح الطيران ونيران المدفعية هجوما للقوات الأوكرانية في جمهورية دونيتسك الشعبية".
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط سربا من الأهداف الجوية
11:19 GMT

واستهدفت القوات الروسية، القوى العاملة والمعدات للواء الأوكراني الميكانيكي "67" ولواء الدفاع الإقليمي الأوكراني "125" في مناطق يامبولوفكا وسيريبريانكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 50 جنديا، وسيارتين.
وتابع البيان: "على اتجاه زابوروجيه، استهدفت القوات الروسية تجمعات القوى العاملة والمعدات التابعة للواء الهجومي الجوي "82" واللواء "71" للقوات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه.
وبلغت خسائر العدو نحو 20 عسكريًا/ ومركبتين.
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