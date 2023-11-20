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https://sputnikarabic.ae/20231120/بوتين-روسيا-والصين-تقومان-بتنسيق-الجهود-لحل-المشاكل-الدولية-المهمة-لبناء-نظام-عالمي-1083309774.html
بوتين: روسيا والصين تقومان بتنسيق الجهود لحل المشاكل الدولية المهمة لبناء نظام عالمي
بوتين: روسيا والصين تقومان بتنسيق الجهود لحل المشاكل الدولية المهمة لبناء نظام عالمي
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا وجمهورية الصين الشعبية تقومان بتنسيق الجهود في حل أهم المشاكل الدولية، والمساهمة في بناء نظام عالمي... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T08:57+0000
2023-11-20T08:57+0000
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وقال الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين في حوار "حزب روسيا الموحدة - الحزب الشيوعي الصيني"، على موقع الكرملين الإلكتروني: "علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها".وتابع: "على أساس ثنائي، وكذلك في أشكال منظمة شانغهاي للتعاون و"بريكس" وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف، وموسكو وبكين تنسقان الجهود في حل المشاكل الدولية الأكثر أهمية، والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية".وأشار بوتين إلى أن التطور التدريجي للعلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية يتم تسهيله من خلال التفاعل البناء الراسخ بين روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني.وأضاف: "الاتصالات المنتظمة، التي تشمل هيئاتها المركزية وهياكلها الإقليمية، توفر تبادلا مفيدا للخبرات في مجالات بناء الأحزاب والأنشطة البرلمانية والعامة، تسمح بإجراء مناقشة شاملة لمجموعة واسعة من القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي". وأعرب بوتين عن ثقته في أن "مناقشاتكم هذه المرة ستكون أيضًا هادفة وبناءة، وأن الاعتبارات والأفكار التي عبرتم عنها ستخدم تعزيز التعاون الروسي الصيني المثمر".
https://sputnikarabic.ae/20231117/بوتين-العلاقات-بين-روسيا-والصين-لم-تصل-أبدا-إلى-مثل-هذا-المستوى-من-التناغم-1083246663.html
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الصين, روسيا, العالم
الصين, روسيا, العالم

بوتين: روسيا والصين تقومان بتنسيق الجهود لحل المشاكل الدولية المهمة لبناء نظام عالمي

08:57 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصوررئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي "حزام واحد، طريق واحد"، الصين
رئيس روسيا فلاديمير بوتين يصل بكين للمشاركة في المنتدى الدولي حزام واحد، طريق واحد، الصين - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن روسيا وجمهورية الصين الشعبية تقومان بتنسيق الجهود في حل أهم المشاكل الدولية، والمساهمة في بناء نظام عالمي عادل وديمقراطي.
وقال الرئيس الروسي في تحيته للمشاركين في حوار "حزب روسيا الموحدة - الحزب الشيوعي الصيني"، على موقع الكرملين الإلكتروني: "علاقات الشراكة الشاملة والاستراتيجية الروسية الصينية وصلت إلى مستوى عال غير مسبوق. ويجري تنفيذ مشاريع مشتركة واسعة النطاق في المجالات الاقتصادية والنقل والطاقة والمجالات الإنسانية وغيرها".
وتابع: "على أساس ثنائي، وكذلك في أشكال منظمة شانغهاي للتعاون و"بريكس" وغيرها من الهياكل المتعددة الأطراف، وموسكو وبكين تنسقان الجهود في حل المشاكل الدولية الأكثر أهمية، والمساهمة في بناء نظام عالمي أكثر عدلا وديمقراطية".
وأشار بوتين إلى أن التطور التدريجي للعلاقات بين روسيا وجمهورية الصين الشعبية يتم تسهيله من خلال التفاعل البناء الراسخ بين روسيا الموحدة والحزب الشيوعي الصيني.
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وأضاف: "الاتصالات المنتظمة، التي تشمل هيئاتها المركزية وهياكلها الإقليمية، توفر تبادلا مفيدا للخبرات في مجالات بناء الأحزاب والأنشطة البرلمانية والعامة، تسمح بإجراء مناقشة شاملة لمجموعة واسعة من القضايا الراهنة المدرجة على جدول الأعمال الثنائي والدولي".
وأعرب بوتين عن ثقته في أن "مناقشاتكم هذه المرة ستكون أيضًا هادفة وبناءة، وأن الاعتبارات والأفكار التي عبرتم عنها ستخدم تعزيز التعاون الروسي الصيني المثمر".
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