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تونس.. جبهة الخلاص الوطني تدعو إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية
تونس.. جبهة الخلاص الوطني تدعو إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية
دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي، إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T19:33+0000
2023-11-20T19:33+0000
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وقال الشابي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بالعاصمة تونس، إن هذه الانتخابات "لا تستجيب للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها دوليا".وتوقع الشابي تسجيل نسبة مشاركة متدنية في هذه الانتخابات مثل ما وقع في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.جدير بالذكر أن الانتخابات المحلية التونسية 2023 هي أول انتخابات للمجالس المحلية في البلاد، حيث سيتم انتخاب 279 مجلسا محليا في جميع أنحاء البلاد ومن المقرر أن تجرى هذه الانتخابات يوم 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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حصري, تونس, أخبار تونس اليوم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

تونس.. جبهة الخلاص الوطني تدعو إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية

19:33 GMT 20.11.2023
© Sputnikرئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي
رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس أحمد نجيب الشابي - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
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دعا رئيس جبهة الخلاص الوطني في تونس، أحمد نجيب الشابي، إلى مقاطعة انتخابات المجالس المحلية المقرر تنظيمها في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وقال الشابي، في مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين بالعاصمة تونس، إن هذه الانتخابات "لا تستجيب للمعايير الديمقراطية المتعارف عليها دوليا".
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وتوقع الشابي تسجيل نسبة مشاركة متدنية في هذه الانتخابات مثل ما وقع في الانتخابات البرلمانية التي أجريت العام الماضي.
واعتبر الشابي أن الحل هو إجراء حوار وطني للخروج من الأزمتين السياسية والاقتصادية، حسب تقديره.
جدير بالذكر أن الانتخابات المحلية التونسية 2023 هي أول انتخابات للمجالس المحلية في البلاد، حيث سيتم انتخاب 279 مجلسا محليا في جميع أنحاء البلاد ومن المقرر أن تجرى هذه الانتخابات يوم 24 من ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
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