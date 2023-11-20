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https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-أمريكي-يحدد-الطريقة-الأمثل-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1083328380.html
خبير أمريكي يحدد الطريقة الأمثل لإنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير أمريكي يحدد الطريقة الأمثل لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أفاد السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، بأنه لا ينبغي لأمريكا أن تتدخل إذا جرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T17:45+0000
2023-11-20T17:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأوضح خلال مقابلة مع قناة "Lex Fridman" على "يوتيوب" أن أمريكا وبريطانيا لا تشجعان الحوار بين موسكو وكييف، بل تدمران كل الاتفاقيات التي يمكن أن يتوصل إليها البلدان.وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231119/دبلوماسي-روسي-يتحدث-عن-مستقبل-أمريكا-في-أوكرانيا--1083301332.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم

خبير أمريكي يحدد الطريقة الأمثل لإنهاء الصراع في أوكرانيا

17:45 GMT 20.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفاد السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، بأنه لا ينبغي لأمريكا أن تتدخل إذا جرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لحل الصراع.
وأوضح خلال مقابلة مع قناة "Lex Fridman" على "يوتيوب" أن أمريكا وبريطانيا لا تشجعان الحوار بين موسكو وكييف، بل تدمران كل الاتفاقيات التي يمكن أن يتوصل إليها البلدان.

وأشار ميرشايمر إلى أن "أمريكا هي المسؤولة عن كل شيء"، مؤكدا أنه لنجاح أي مفاوضات يجب تنحيتها خارجا".

جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
دبلوماسي روسي يتحدث عن مستقبل أمريكا في أوكرانيا
أمس, 19:48 GMT
وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
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