https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-أمريكي-يحدد-الطريقة-الأمثل-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1083328380.html
خبير أمريكي يحدد الطريقة الأمثل لإنهاء الصراع في أوكرانيا
خبير أمريكي يحدد الطريقة الأمثل لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أفاد السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، بأنه لا ينبغي لأمريكا أن تتدخل إذا جرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T17:45+0000
2023-11-20T17:45+0000
2023-11-20T17:45+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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وأوضح خلال مقابلة مع قناة "Lex Fridman" على "يوتيوب" أن أمريكا وبريطانيا لا تشجعان الحوار بين موسكو وكييف، بل تدمران كل الاتفاقيات التي يمكن أن يتوصل إليها البلدان.وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231119/دبلوماسي-روسي-يتحدث-عن-مستقبل-أمريكا-في-أوكرانيا--1083301332.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
خبير أمريكي يحدد الطريقة الأمثل لإنهاء الصراع في أوكرانيا
أفاد السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، بأنه لا ينبغي لأمريكا أن تتدخل إذا جرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، لحل الصراع.
وأوضح خلال مقابلة مع قناة "Lex Fridman" على "يوتيوب" أن أمريكا وبريطانيا لا تشجعان الحوار بين موسكو وكييف، بل تدمران كل الاتفاقيات التي يمكن أن يتوصل إليها البلدان.
وأشار ميرشايمر إلى أن "أمريكا هي المسؤولة عن كل شيء"، مؤكدا أنه لنجاح أي مفاوضات يجب تنحيتها خارجا".
وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.