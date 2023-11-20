https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-أمريكي-يحدد-الطريقة-الأمثل-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1083328380.html

خبير أمريكي يحدد الطريقة الأمثل لإنهاء الصراع في أوكرانيا

خبير أمريكي يحدد الطريقة الأمثل لإنهاء الصراع في أوكرانيا

أفاد السياسي الأمريكي والباحث في العلاقات الدولية، جون ميرشايمر، بأنه لا ينبغي لأمريكا أن تتدخل إذا جرت مفاوضات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T17:45+0000

2023-11-20T17:45+0000

2023-11-20T17:45+0000

روسيا

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وأوضح خلال مقابلة مع قناة "Lex Fridman" على "يوتيوب" أن أمريكا وبريطانيا لا تشجعان الحوار بين موسكو وكييف، بل تدمران كل الاتفاقيات التي يمكن أن يتوصل إليها البلدان.وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.

https://sputnikarabic.ae/20231119/دبلوماسي-روسي-يتحدث-عن-مستقبل-أمريكا-في-أوكرانيا--1083301332.html

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