https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-عسكري-لـسبوتنيك-حزب-الله-يمارس-حربا-نفسية-على-الجيش-الإسرائيلي-ويضغط-عليه-1083316214.html

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": "حزب الله" يمارس حربا نفسية على الجيش الإسرائيلي ويضغط عليه

خبير عسكري لـ"سبوتنيك": "حزب الله" يمارس حربا نفسية على الجيش الإسرائيلي ويضغط عليه

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللبناني، العميد المتقاعد أمين حطيط، أن "حزب الله" اللبناني ينتهج في الوقت الحالي سياسة الضغط على إسرائيل من الجبهة الشمالية... 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T13:01+0000

2023-11-20T13:01+0000

2023-11-20T13:04+0000

لبنان

العالم العربي

أخبار حزب الله

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102598/38/1025983802_0:142:3888:2329_1920x0_80_0_0_dcd3edd93698d6ccab12df10cbcbd94d.jpg

وقال حطيط (الذي قاد عملية ترسيم الحدود الجنوبية اللبنانية والتحقق من الانسحاب الإسرائيلي عام 2000)، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" اليوم الاثنين: "حزب الله يعتمد سياسة الضغط وهي مهمته في هذه الجبهة، وبالتالي يقوم بالعمليات التي من شأنها تكثيف الضغط المطلوب على الجيش الإسرائيلي".وأشار حطيط إلى أن "زيادة عدد عمليات حزب الله كماً حيث تجاوزت 10 عمليات في اليوم الواحد، ونوعاً حيث أصبح يستخدم أنواعا جديدة من الصواريخ مثل قصفه صباح اليوم لثكنة برانييت الإسرائيلية بـ 4 صواريخ من نوع "بركان" الثقيلة، وأصبح يركز على استهداف تجمعات الجنود الإسرائيليين".وأشار حطيط إلى أن "حزب الله يتقن فنون الحرب النفسية التي يمارسها على الجيش الإسرائيلي، لذلك قام بتفجير الجدار المحيط العازل لموقع قلعة الراهب الإسرائيلي المقابل لبلدة عيتا الشعب اللبنانية، لأنه يوحي للجانب الإسرائيلي بوجود خرق كبير في تحصيناته وثغرات كبيرة في دفاعاته".وأضاف حطيط: "بمجرد استهداف هذا الجدار من قبل الحزب، شكل ذلك إرباكاً في صفوف جنود الجيش الإسرائيلي جعله يعيد النظر في مخططاته إضافةً إلى حصول انهيار معنوي لدى من تبقى من السكان في المستعمرات الحدودية، وجعلهم يلغون أي فكرة لديهم بالبقاء أو العودة إلى هذه المستعمرات لأنها بنظرهم أصبحت غير آمنة في الوقت الحالي وفي المستقبل وهذا بحد ذاته مكسب كبير حققته المقاومة".وأعلن "حزب الله"، في بيان بوقت سابق من اليوم الاثنين، عن استهداف مركز قيادة الفرقة 91 في الجيش الإسرائيلي بثلاثة صواريخ من نوع "بركان"، وتجمع مُشاة ‏إسرائيلي في محيط موقع الضهيرة بالقذائف المدفعية، كما استهدف بالصواريخ ‏و‏القذائف المدفعية تجمع مشاة إسرائيلي في مثلث الطيحات في جنوبي لبنان.وكان الحزب قد استهدف، أمس الأحد، الجدار الفاصل مع موقع "الراهب" الإسرائيلي ودمر جزءا منه.ويتزامن ذلك مع استمرار التصعيد بين حركة "حماس" الفلسطينية والقوات الإسرائيلية منذ إعلان الحركة بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها "حماس" على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231119/حزب-الله-يعلن-استهداف-تجمعات-للجيش-الإسرائيلي-على-الحدود-اللبنانية-1083294753.html

لبنان

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله