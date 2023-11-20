https://sputnikarabic.ae/20231120/دبلوماسي-روسي-فرنسا-وألمانيا-وأمريكا-تتحمل-مسؤولية-انتهاك-كييف-لاتفاقية-أوتاوا--1083325764.html
دبلوماسي روسي: فرنسا وألمانيا وأمريكا تتحمل مسؤولية انتهاك كييف لاتفاقية "أوتاوا"
دبلوماسي روسي: فرنسا وألمانيا وأمريكا تتحمل مسؤولية انتهاك كييف لاتفاقية "أوتاوا"
صرح مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، اليوم الاثنين، أن فرنسا وألمانيا وأمريكا تتحمل مسؤولية انتهاك كييف لاتفاقية "أوتاوا". 20.11.2023, سبوتنيك عربي
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وقال غاتيلوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "هناك جانب آخر مهم، لا تستخدم القوات الأوكرانية الألغام السوفيتية من طراز "بي إف إم-1" (ليبيستوك) فقط، ولكن أيضًا الألغام الأمريكية والفرنسية والألمانية الصنع، وبالتالي، فإن الرعاة الغربيين يتحملون أيضا مسؤولية مشتركة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف".وفي وقت سابق، أفاد عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (يونيدير)، مارك هيزناي، خلال عرض تقرير مرصد الألغام لعام 2023، بأن أوكرانيا انتهكت اتفاقية "أوتاوا" لحظر الألغام المضادة للأفراد خلال المعارك في إيزيوم في مقاطعة خاركوف.وأضاف أن لدى المعهد أيضا أدلة على استخدام الألغام المضادة للأفراد في إقليم دونباس ولا سيما في دونيتسك، حيث صور السكان المحليون وهم يفككون هذه الألغام أو يطلقون النار عليها لتفجيرها.وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/ فبراير 2022.وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكدًا أنها لن تكون مجدية، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو إيذاء الملايين من الناس.
https://sputnikarabic.ae/20231120/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تكشف-اعتماد-أوكرانيا-الكلي-على-الدعم-الغربي-1083320065.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا
أخبار أوكرانيا, العالم, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن, أخبار فرنسا , أخبار ألمانيا
دبلوماسي روسي: فرنسا وألمانيا وأمريكا تتحمل مسؤولية انتهاك كييف لاتفاقية "أوتاوا"
صرح مندوب روسيا الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف غينادي غاتيلوف، اليوم الاثنين، أن فرنسا وألمانيا وأمريكا تتحمل مسؤولية انتهاك كييف لاتفاقية "أوتاوا".
وقال غاتيلوف في تصريح لـ"سبوتنيك": "هناك جانب آخر مهم، لا تستخدم القوات الأوكرانية الألغام السوفيتية من طراز "بي إف إم-1" (ليبيستوك) فقط، ولكن أيضًا الألغام الأمريكية والفرنسية والألمانية الصنع، وبالتالي، فإن الرعاة الغربيين يتحملون أيضا مسؤولية مشتركة عن جرائم الحرب التي ارتكبتها كييف".
وفي وقت سابق، أفاد عضو معهد الأمم المتحدة لبحوث نزع السلاح (يونيدير)، مارك هيزناي، خلال عرض تقرير مرصد الألغام لعام 2023، بأن أوكرانيا انتهكت اتفاقية "أوتاوا" لحظر الألغام المضادة للأفراد خلال المعارك في إيزيوم في مقاطعة خاركوف.
وأضاف أن لدى المعهد أيضا أدلة على استخدام الألغام المضادة للأفراد في إقليم دونباس ولا سيما في دونيتسك، حيث صور السكان المحليون وهم يفككون هذه الألغام أو يطلقون النار عليها لتفجيرها.
وتدهورت العلاقات بين موسكو والعواصم الغربية إلى أدنى مستوياتها، في الآونة الأخيرة، على خلفية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا، التي انطلقت، يوم 24 شباط/ فبراير 2022.
وأوضح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في وقت سابق، أن سياسة احتواء روسيا وإضعافها استراتيجية طويلة الأمد يتبعها الغرب، مؤكدًا أنها لن تكون مجدية، وأن هذه العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله، مؤكدا أن الهدف الرئيسي للغرب هو إيذاء الملايين من الناس.