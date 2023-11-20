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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231120/وزارة-الخزانة-الأمريكية-تكشف-اعتماد-أوكرانيا-الكلي-على-الدعم-الغربي-1083320065.html
وزارة الخزانة الأمريكية تكشف اعتماد أوكرانيا الكلي على الدعم الغربي
وزارة الخزانة الأمريكية تكشف اعتماد أوكرانيا الكلي على الدعم الغربي
أفادت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على مساعدة الأمريكيين وحلفائهم. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T14:28+0000
2023-11-20T14:28+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
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الولايات المتحدة الأمريكية
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وأشارت يلين إلى مساهمات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قائلة: "أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على هذه المساعدة. نحن بحاجة إلى الانضمام إلى الآخرين".وتحاول الإدارة الأمريكية إقناع الكونغرس بالموافقة على مخصصات جديدة بمليارات الدولارات للدعم العسكري والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا.وفي وقت سابق، صرّح مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ديفيد فان ويل، أنه كلما طالت مدة العمليات العسكرية في أوكرانيا، زادت صعوبة تقديم دول الحلف المساعدة إلى كييف، مضيفا أنه لا ينبغي وقفها تحت أي ظرف من الظروف.وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن دول الاتحاد الأوروبي زودت أوكرانيا حتى الآن بـ300 ألف وحدة ذخيرة من أصل مليون ذخيرة مخطط لها. وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الدول الأعضاء أنه من غير المرجح أن يفي بوعده بتقديم مليون قذيفة بحلول مارس/ آذار 2024.وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. صرح الكرملين بأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
https://sputnikarabic.ae/20231120/أمريكا-وبريطانيا-تضغطان-على-كييف-لرفع-سن-الخدمة-العسكرية-حتى-الـ70-1083318870.html
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أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار أوكرانيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

وزارة الخزانة الأمريكية تكشف اعتماد أوكرانيا الكلي على الدعم الغربي

14:28 GMT 20.11.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS وزارة الخزانة الأمريكية
وزارة الخزانة الأمريكية - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023 / PAUL J. RICHARDS
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أفادت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، بأن أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على مساعدة الأمريكيين وحلفائهم.
وأشارت يلين إلى مساهمات الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي، قائلة: "أوكرانيا تعتمد بشكل كامل على هذه المساعدة. نحن بحاجة إلى الانضمام إلى الآخرين".
وتحاول الإدارة الأمريكية إقناع الكونغرس بالموافقة على مخصصات جديدة بمليارات الدولارات للدعم العسكري والاقتصادي والإنساني لأوكرانيا.
وفي وقت سابق، صرّح مساعد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ديفيد فان ويل، أنه كلما طالت مدة العمليات العسكرية في أوكرانيا، زادت صعوبة تقديم دول الحلف المساعدة إلى كييف، مضيفا أنه لا ينبغي وقفها تحت أي ظرف من الظروف.
جنود أوكرانيون من اللواء الحديدي المنفصل الثالث للدبابات يشاركون في مناورة ليست بعيدة عن الخطوط الأمامية في منطقة خاركوف في أوكرانيا يوم 23 فبراير 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أمريكا وبريطانيا تضغطان على كييف لرفع سن الخدمة العسكرية حتى الـ70
13:41 GMT
وصرح وزير الدفاع الألماني، بوريس بيستوريوس، بأن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من الوفاء بوعده بتزويد كييف بمليون قذيفة في الوقت المحدد.
وفي وقت سابق، قال مصدر أوروبي رفيع المستوى إن دول الاتحاد الأوروبي زودت أوكرانيا حتى الآن بـ300 ألف وحدة ذخيرة من أصل مليون ذخيرة مخطط لها. وذكرت وكالة "بلومبرغ"، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الاتحاد الأوروبي أبلغ الدول الأعضاء أنه من غير المرجح أن يفي بوعده بتقديم مليون قذيفة بحلول مارس/ آذار 2024.
وكانت روسيا قد أرسلت في وقت سابق مذكرة إلى دول الناتو بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.وأشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا.
وقالت وزارة الخارجية الروسية إن دول حلف شمال الأطلسي "تلعب بالنار" من خلال إمداد أوكرانيا بالأسلحة. صرح الكرملين بأن إمداد أوكرانيا بالأسلحة من الغرب لا يساهم في نجاح المفاوضات الروسية الأوكرانية وسيكون له تأثير سلبي.
وذكر لافروف أيضًا أن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي متورطان بشكل مباشر في الصراع في أوكرانيا، بما في ذلك ليس فقط من خلال توفير الأسلحة، ولكن أيضًا من خلال تدريب الأفراد في بريطانيا وألمانيا وإيطاليا ودول أخرى.
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