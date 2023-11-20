عربي
https://sputnikarabic.ae/20231120/دفن-50-جنديا-خلال-يومينمدير-مقبرة-عسكرية-يكشف-خسائر-الجيش-الإسرائيليفيديو-1083310828.html
"دفن 50 جنديا خلال يومين"..مدير مقبرة عسكرية يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي...فيديو
"دفن 50 جنديا خلال يومين"..مدير مقبرة عسكرية يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي...فيديو
أعلن مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية في "جبل هرتزل" بالقدس الغربية، ديفيد أورين باروخ، عن دفن 50 جنديا إسرائيليا، في وقت سابق، خلال 48 ساعة. 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T09:46+0000
2023-11-20T09:46+0000
العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل
طوفان الأقصى
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_4c66daf226f7335648015422883af162.jpg
ولم يحدد باروخ تاريخ الدفن، وقال في بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: "في إحدى الفترات، دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل 3 من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 383 قتيلا.ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/0b/02/1082743354_115:0:1024:682_1920x0_80_0_0_15cfc89c26df01260df98e1dc197c2a1.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى
العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى

"دفن 50 جنديا خلال يومين"..مدير مقبرة عسكرية يكشف خسائر الجيش الإسرائيلي...فيديو

09:46 GMT 20.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forcesعملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات
عملية برية في قطاع غزة - الجيش الإسرائيلي مدعوم بآليات عسكرية ودبابات - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AP Photo / Israel Defense Forces
تابعنا عبر
أعلن مدير المقبرة العسكرية الإسرائيلية في "جبل هرتزل" بالقدس الغربية، ديفيد أورين باروخ، عن دفن 50 جنديا إسرائيليا، في وقت سابق، خلال 48 ساعة.
ولم يحدد باروخ تاريخ الدفن، وقال في بيان صادر عن وزارة الدفاع الإسرائيلية: "في إحدى الفترات، دفنا 50 جنديا خلال 48 ساعة".

وتابع: "تعين علينا فتح عدد كبير من القبور، وفي جبل هرتزل وحده، أحضرنا نحو 50 جثة لدفنها خلال 48 ساعة، نمر بفترة تتم فيها كل ساعة جنازة، وأحيانا كل ساعة ونصف".

أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الأحد، مقتل 3 من جنوده، ليرتفع عدد قتلاه خلال المعارك البرية في قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إلى 383 قتيلا.
ومرّ أكثر من شهر ونصف على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащие ВС РФ во время прохождения боевой подготовки на одном из полигонов в зоне специальной военной операции - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:04 GMTИзраильская сигнальная ракета падает на позиции вблизи южной границы Израиля в северной части сектора Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. لا هدنة وإسرائيل توسع توغلها في غزة.. فيديو وصورأمس, 22:04 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала