https://sputnikarabic.ae/20231120/مجلس-الأمن-الأوكراني-الغرب-يلوح-لكييف-بالحاجة-إلى-المفاوضات-مع-موسكو--1083329478.html
مجلس الأمن الأوكراني: الغرب يلوح لكييف بالحاجة إلى المفاوضات مع موسكو
مجلس الأمن الأوكراني: الغرب يلوح لكييف بالحاجة إلى المفاوضات مع موسكو
صرّح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف تشعر بالقلق من أن بعض الدول الغربية بدأت مناقشة الحاجة إلى المفاوضات مع روسيا في سياق... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T18:23+0000
2023-11-20T18:23+0000
2023-11-20T18:23+0000
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وأضاف دانيلوف أن "أوكرانيا تشعر بالقلق من تكثيف المناقشات بين بعض الشركاء حول ضرورة إجراء مفاوضات ومشاورات واجتماعات مع الروس لبحث قضايا الحرب في أوكرانيا ووقف إطلاق النار وما إلى ذلك".وفي الوقت نفسه، هدد دانيلوف بظهور "محور جديد" خلال 15 إلى 20 عامًا، والذي، في رأيه، لن يشمل كوريا الشمالية والصين وإيران وروسيا فحسب، بل أيضًا بعض الدول الأوروبية، إذا لم تكن هناك تغييرات في موقف الغرب تجاه روسيا الآن.وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.
https://sputnikarabic.ae/20231120/خبير-أمريكي-يحدد-الطريقة-الأمثل-لإنهاء-الصراع-في-أوكرانيا-1083328380.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
أخبار أوكرانيا, روسيا, العالم, أخبار العالم الآن
مجلس الأمن الأوكراني: الغرب يلوح لكييف بالحاجة إلى المفاوضات مع موسكو
صرّح أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني، أليكسي دانيلوف، أن كييف تشعر بالقلق من أن بعض الدول الغربية بدأت مناقشة الحاجة إلى المفاوضات مع روسيا في سياق الصراع الأوكراني الروسي.
وأضاف دانيلوف أن "أوكرانيا تشعر بالقلق من تكثيف المناقشات بين بعض الشركاء حول ضرورة إجراء مفاوضات ومشاورات واجتماعات مع الروس لبحث قضايا الحرب في أوكرانيا ووقف إطلاق النار وما إلى ذلك".
وأشار دانيلوف إلى أن هذا الاتجاه يرجع إلى حقيقة أن بعض حلفاء كييف يخافون من روسيا.
وفي الوقت نفسه، هدد دانيلوف بظهور "محور جديد" خلال 15 إلى 20 عامًا، والذي، في رأيه، لن يشمل كوريا الشمالية والصين وإيران وروسيا فحسب، بل أيضًا بعض الدول الأوروبية، إذا لم تكن هناك تغييرات في موقف الغرب تجاه روسيا الآن.
وأعربت روسيا مرارا عن استعدادها للمفاوضات، لكن سلطات كييف فرضت حظرًا على المفاوضات على المستوى التشريعي. كما أشار الكرملين إلى أنه لا توجد الآن أي متطلبات مسبقة لانتقال الوضع إلى الاتجاه السلمي، فيما يبقى تحقيق أهداف العملية الخاصة أولوية مطلقة بالنسبة لموسكو.