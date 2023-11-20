https://sputnikarabic.ae/20231120/مخرج-أمريكي-يكشف-عن-مطامع-بلاده-في-روسيا--1083332213.html
مخرج أمريكي يكشف عن "مطامع" بلاده في روسيا
مخرج أمريكي يكشف عن "مطامع" بلاده في روسيا
صرّح المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، بأن أمريكا "تريد حرمان روسيا من سيادتها من أجل الاستيلاء على مواردها". 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T20:27+0000
2023-11-20T20:27+0000
2023-11-20T20:27+0000
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وقال خلال مقابلة مع بوابة "MovieWeb": "أمريكا لا تريد لروسيا أن تقف على قدميها مرة أخرى. نحن لا نريد روسيا مستقلة، بل نريد حرمانها من سيادتها من أجل دخول القارة الأوراسية، وهي غنية جدا، روسيا تمتلك كمية هائلة من الموارد الطبيعية".وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا وتكرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.
https://sputnikarabic.ae/20231119/دبلوماسي-روسي-يتحدث-عن-مستقبل-أمريكا-في-أوكرانيا--1083301332.html
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
مخرج أمريكي يكشف عن "مطامع" بلاده في روسيا
صرّح المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، بأن أمريكا "تريد حرمان روسيا من سيادتها من أجل الاستيلاء على مواردها".
وقال خلال مقابلة مع بوابة "MovieWeb": "أمريكا لا تريد لروسيا أن تقف على قدميها مرة أخرى. نحن لا نريد روسيا مستقلة، بل نريد حرمانها من سيادتها من أجل دخول القارة الأوراسية، وهي غنية جدا، روسيا تمتلك كمية هائلة من الموارد الطبيعية".
وأشار إلى أن روسيا أصبحت أقوى بعد وصول الرئيس، فلاديمير بوتين، إلى السلطة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو ما لا يتوافق مع أهداف أمريكا.
وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا وتكرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.