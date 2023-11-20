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https://sputnikarabic.ae/20231120/مخرج-أمريكي-يكشف-عن-مطامع-بلاده-في-روسيا--1083332213.html
مخرج أمريكي يكشف عن "مطامع" بلاده في روسيا
مخرج أمريكي يكشف عن "مطامع" بلاده في روسيا
صرّح المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، بأن أمريكا "تريد حرمان روسيا من سيادتها من أجل الاستيلاء على مواردها". 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T20:27+0000
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وقال خلال مقابلة مع بوابة "MovieWeb": "أمريكا لا تريد لروسيا أن تقف على قدميها مرة أخرى. نحن لا نريد روسيا مستقلة، بل نريد حرمانها من سيادتها من أجل دخول القارة الأوراسية، وهي غنية جدا، روسيا تمتلك كمية هائلة من الموارد الطبيعية".وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا وتكرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.
https://sputnikarabic.ae/20231119/دبلوماسي-روسي-يتحدث-عن-مستقبل-أمريكا-في-أوكرانيا--1083301332.html
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روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية

مخرج أمريكي يكشف عن "مطامع" بلاده في روسيا

20:27 GMT 20.11.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCEمخرج أفلام هوليوود أوليفر ستون
مخرج أفلام هوليوود أوليفر ستون - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
© AFP 2023 / LOIC VENANCE
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صرّح المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، بأن أمريكا "تريد حرمان روسيا من سيادتها من أجل الاستيلاء على مواردها".
وقال خلال مقابلة مع بوابة "MovieWeb": "أمريكا لا تريد لروسيا أن تقف على قدميها مرة أخرى. نحن لا نريد روسيا مستقلة، بل نريد حرمانها من سيادتها من أجل دخول القارة الأوراسية، وهي غنية جدا، روسيا تمتلك كمية هائلة من الموارد الطبيعية".

وأشار إلى أن روسيا أصبحت أقوى بعد وصول الرئيس، فلاديمير بوتين، إلى السلطة في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وهو ما لا يتوافق مع أهداف أمريكا.

جندي من القوات المسلحة الروسية أثناء التدريب القتالي في أحد ساحات التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 19.11.2023
دبلوماسي روسي يتحدث عن مستقبل أمريكا في أوكرانيا
أمس, 19:48 GMT
وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا وتكرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.
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