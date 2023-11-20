https://sputnikarabic.ae/20231120/مخرج-أمريكي-يكشف-عن-مطامع-بلاده-في-روسيا--1083332213.html

مخرج أمريكي يكشف عن "مطامع" بلاده في روسيا

مخرج أمريكي يكشف عن "مطامع" بلاده في روسيا

صرّح المخرج الأمريكي، أوليفر ستون، بأن أمريكا "تريد حرمان روسيا من سيادتها من أجل الاستيلاء على مواردها". 20.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-20T20:27+0000

2023-11-20T20:27+0000

2023-11-20T20:27+0000

روسيا

العالم

أخبار العالم الآن

الولايات المتحدة الأمريكية

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/09/0a/1050110296_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_188b8029523a9aa6331f09fe88334e2c.jpg

وقال خلال مقابلة مع بوابة "MovieWeb": "أمريكا لا تريد لروسيا أن تقف على قدميها مرة أخرى. نحن لا نريد روسيا مستقلة، بل نريد حرمانها من سيادتها من أجل دخول القارة الأوراسية، وهي غنية جدا، روسيا تمتلك كمية هائلة من الموارد الطبيعية".وصرح بوتين في وقت سابق بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة المدى للغرب، وأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي بأكمله. وصرح بوتين مرارا وتكرارا أن البلاد تتعامل بنجاح مع العقوبات وأن الاقتصاد يظهر نموا.

https://sputnikarabic.ae/20231119/دبلوماسي-روسي-يتحدث-عن-مستقبل-أمريكا-في-أوكرانيا--1083301332.html

الولايات المتحدة الأمريكية

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, العالم, أخبار العالم الآن, الولايات المتحدة الأمريكية