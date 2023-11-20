https://sputnikarabic.ae/20231120/-روسيا-تأمل-في-تعزيز-التعاون-مع-الأرجنتين-تحت-الحكومة-الجديدة-1083304663.html
روسيا تأمل في تعزيز التعاون مع الأرجنتين تحت الحكومة الجديدة
روسيا تأمل في تعزيز التعاون مع الأرجنتين تحت الحكومة الجديدة
قال السفير الروسي في بوينس آيرس، دميتري فيوكتيستوف، يوم الاثنين، إن روسيا تأمل في تعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في الأرجنتين، وهي مستعدة للعمل مع الأرجنتين... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
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وصرح فيوكتيستوف، عقب فوز السياسي اليميني جافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين: "بغض النظر عن الوضع السياسي، نحن مستعدون لمواصلة الجهود لتطوير العلاقات في جميع المجالات، وكذلك التفاعل الفعّال على المنصات المتعددة في سبيل بناء نظام عالمي عادل. على الرغم من المسافة التي تفصلنا، ستظل روسيا دائمًا صديقة جيدة وموثوقة للأرجنتين، ومستعدة لتقديم يد المساعدة في الأوقات الصعبة".وأضاف السفير أن روسيا تأمل في "زيادة الصداقة والثقة والتعاون" مع الأرجنتين، وتتوقع أن يحقق الالتزام بالتعددية، واستقلالية السياسة الخارجية، والدفاع الحازم عن المصالح الوطنية تطورًا إضافيًا، مؤكدا أن انضمام الأرجنتين إلى مجموعة بريكس سيساهم في ذلك.وحقق مرشح الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، المعارض، خافيير ميلي فوزًا كبيرا في الانتخابات الرئاسية، يوم الأحد، حيث حصل على حوالي 56 في المائة من الأصوات، وفقًا للنتائج الأولية.وحصل منافسه وزير الاقتصاد، سيرخيو ماسا، الذي أقر بالهزيمة، على حوالي 44 في المائة من الإجمالي، مع إحصاء 86 في المائة من الأصوات.يشار إلى أن الاقتصاد الأرجنتيني يواجه حاليًا أزمة اقتصادية خطيرة، حيث ارتفع التضخم بنسبة 120٪ منذ بداية عام 2023. ويدعم ميلي "دولارة" الاقتصاد وتوجيه السياسة الخارجية نحو إسرائيل والولايات المتحدة، كما أنه يعارض الانضمام إلى "بريكس" والتعاون مع الصين والبرازيل وروسيا.
https://sputnikarabic.ae/20231119/فوز-خافيير-ميلي-بالانتخابات-الرئاسية-في-الأرجنتين-1083304230.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, أخبار روسيا اليوم, الأرجنتين, أخبار الأرجنتين, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا تأمل في تعزيز التعاون مع الأرجنتين تحت الحكومة الجديدة
01:28 GMT 20.11.2023 (تم التحديث: 01:30 GMT 20.11.2023)
قال السفير الروسي في بوينس آيرس، دميتري فيوكتيستوف، يوم الاثنين، إن روسيا تأمل في تعزيز التعاون مع الحكومة الجديدة في الأرجنتين، وهي مستعدة للعمل مع الأرجنتين بغض النظر عن الوضع السياسي.
وصرح فيوكتيستوف، عقب فوز السياسي اليميني جافيير ميلي في الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين: "بغض النظر عن الوضع السياسي، نحن مستعدون لمواصلة الجهود لتطوير العلاقات في جميع المجالات، وكذلك التفاعل الفعّال على المنصات المتعددة في سبيل بناء نظام عالمي عادل. على الرغم من المسافة التي تفصلنا، ستظل روسيا دائمًا صديقة جيدة وموثوقة للأرجنتين، ومستعدة لتقديم يد المساعدة في الأوقات الصعبة".
وأضاف السفير أن روسيا تأمل في "زيادة الصداقة والثقة والتعاون" مع الأرجنتين، وتتوقع أن يحقق الالتزام بالتعددية، واستقلالية السياسة الخارجية، والدفاع الحازم عن المصالح الوطنية تطورًا إضافيًا، مؤكدا أن انضمام الأرجنتين إلى مجموعة بريكس سيساهم في ذلك.
وحقق مرشح الانتخابات الرئاسية في الأرجنتين، المعارض، خافيير ميلي فوزًا كبيرا في الانتخابات الرئاسية
، يوم الأحد، حيث حصل على حوالي 56 في المائة من الأصوات، وفقًا للنتائج الأولية.
وحصل منافسه وزير الاقتصاد، سيرخيو ماسا، الذي أقر بالهزيمة، على حوالي 44 في المائة من الإجمالي، مع إحصاء 86 في المائة من الأصوات.
يشار إلى أن الاقتصاد الأرجنتيني يواجه حاليًا أزمة اقتصادية خطيرة، حيث ارتفع التضخم بنسبة 120٪ منذ بداية عام 2023. ويدعم ميلي "دولارة" الاقتصاد وتوجيه السياسة الخارجية نحو إسرائيل والولايات المتحدة، كما أنه يعارض الانضمام إلى "بريكس" والتعاون مع الصين والبرازيل وروسيا.