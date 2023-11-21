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https://sputnikarabic.ae/20231121/إعلام-الجيش-الأمريكي-ينقل-50-صهريج-نفط-من-سوريا-إلى-العراق-1083345297.html
إعلام: الجيش الأمريكي ينقل 50 صهريج نفط من سوريا إلى العراق
إعلام: الجيش الأمريكي ينقل 50 صهريج نفط من سوريا إلى العراق
نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصادر، أن الجيش الأمريكي نقل 50 صهريجا محملا بالنفط من سوريا إلى العراق صباح الثلاثاء. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T13:23+0000
2023-11-21T13:23+0000
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وأفادت مصادر أن قافلة مؤلفة من 50 ناقلة نفط غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، على عدة دفعات، من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى العراق عبر معبر المحمودية الحدودي غير الشرعي. وأضافت المصادر أن القافلة توجهت نحو القواعد الأمريكية شمالي العراق.ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الحكومية لغرض السرقة الصارخة للنفط .وكانت وزارة الخارجية السورية أشارت في وقت سابق إلى أنه منذ عام 2011، بلغت الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والموارد المعدنية في البلاد 115 مليار دولار. وتطالب دمشق الأمم المتحدة بإلزام واشنطن بدفع تعويضات عن نهب الموارد الطبيعية للبلاد.
https://sputnikarabic.ae/20231118/مراسل-سبوتنيك-هجومان-عنيفان-على-قاعدتي-الجيش-الأمريكي-في-التنف-وحقل-غاز-كونيكو-شرقي-سوريا-1083279299.html
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العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم, العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

إعلام: الجيش الأمريكي ينقل 50 صهريج نفط من سوريا إلى العراق

13:23 GMT 21.11.2023
© AP Photo / Hammurabi's Justice Newsمنطقة التنف، سوريا
منطقة التنف، سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Hammurabi's Justice News
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نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا"، عن مصادر، أن الجيش الأمريكي نقل 50 صهريجا محملا بالنفط من سوريا إلى العراق صباح الثلاثاء.
وأفادت مصادر أن قافلة مؤلفة من 50 ناقلة نفط غادرت، صباح اليوم الثلاثاء، على عدة دفعات، من محافظة الحسكة شمال شرقي سوريا إلى العراق عبر معبر المحمودية الحدودي غير الشرعي. وأضافت المصادر أن القافلة توجهت نحو القواعد الأمريكية شمالي العراق.
هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في التنف وحقل غاز كونيكو شرقي سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 18.11.2023
مراسل "سبوتنيك": هجومان عنيفان على قاعدتي الجيش الأمريكي في "التنف" وحقل غاز "كونيكو" شرقي سوريا
18 نوفمبر, 22:34 GMT
ويسيطر الجيش الأمريكي بشكل غير قانوني على مناطق في شرق وشمال شرق سوريا في محافظات دير الزور والحسكة والرقة، حيث توجد أكبر حقول النفط والغاز في سوريا. وقد وصفت دمشق مرارا وتكرارا وجود القوات الأمريكية على أراضيها بالاحتلال والقرصنة الحكومية لغرض السرقة الصارخة للنفط .
وكانت وزارة الخارجية السورية أشارت في وقت سابق إلى أنه منذ عام 2011، بلغت الأضرار التي لحقت بقطاع النفط والموارد المعدنية في البلاد 115 مليار دولار. وتطالب دمشق الأمم المتحدة بإلزام واشنطن بدفع تعويضات عن نهب الموارد الطبيعية للبلاد.
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