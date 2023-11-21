https://sputnikarabic.ae/20231121/إعلام-كوريا-الشمالية-تعلن-عن-إطلاق-ناجح-لقمر-استطلاع-على-صاروخ-جديد-1083357519.html
إعلام: كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق ناجح لقمر استطلاع على صاروخ جديد
إعلام: كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق ناجح لقمر استطلاع على صاروخ جديد
أفادت وكالة أنباء كورية جنوبية بإطلاق كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا محملا على صاروخ جديد لأغراض الاستطلاع، وستطلق عدة صواريخ أخرى في وقت قصير. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T18:10+0000
2023-11-21T18:10+0000
2023-11-21T18:10+0000
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وأوضحت الوكالة: "تعلن كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس على صاروخ جديد، وأضافت كوريا الشمالية أنها ستطلق عدة أقمار صناعية للتجسس في وقت قصير".في وقت سابق أفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، على الأرجح بقمر صناعي في الساعة 13.43 (بتوقيت غرينتش). وفي اليابان تم إصدار تحذير وإخلاء لسكان محافظة أوكيناوا الجنوبية. ثم ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية طار فوق المحيط الهادئ في الساعة (16.55 بتوقيت موسكو) ، وتم رفع تحذير الإخلاء.وحذرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، اليابان من إطلاق صاروخ محمّل بقمر صناعي من الساعة 00.00 في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني (15:00 يوم 21 نوفمبر بتوقيت غرينتش) إلى الساعة 00.00 في 1 ديسمبر/ كانون الأول (15:00 يوم 30 نوفمبر بتوقيت غرينتش). وهكذا، تم الإطلاق قبل ساعة و17 دقيقة من الوقت المعلن.وفي وقت سابق، بدأت كوريا الشمالية اختبارًا لمحركات صواريخ باليستية متوسطة المدى، والتي تعمل بالوقود الصلب، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية.ووفقا لمقال تم نشره في مجلة "ماليتيري ووتش"، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنه تم تطوير محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب عالية الدفع للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى مرة أخرى، التي لها أهمية استراتيجية، مضيفًا أنها "كانت ناجحة للغاية".
https://sputnikarabic.ae/20231121/إعلام-فرنسي-يشرح-أسباب-فشل-الغرب-في-إضعاف-روسيا--1083338598.html
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كوريا الشمالية, العالم, الفضاء
كوريا الشمالية, العالم, الفضاء
إعلام: كوريا الشمالية تعلن عن إطلاق ناجح لقمر استطلاع على صاروخ جديد
أفادت وكالة أنباء كورية جنوبية بإطلاق كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، قمرا صناعيا محملا على صاروخ جديد لأغراض الاستطلاع، وستطلق عدة صواريخ أخرى في وقت قصير.
وأوضحت الوكالة: "تعلن كوريا الشمالية أنها أطلقت بنجاح قمر صناعي للتجسس على صاروخ جديد، وأضافت كوريا الشمالية أنها ستطلق عدة أقمار صناعية للتجسس في وقت قصير".
في وقت سابق أفيد بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا، على الأرجح بقمر صناعي في الساعة 13.43 (بتوقيت غرينتش).
وفي اليابان تم إصدار تحذير وإخلاء لسكان محافظة أوكيناوا الجنوبية. ثم ذكرت وزارة الدفاع اليابانية أن صاروخا أطلقته كوريا الشمالية طار فوق المحيط الهادئ في الساعة (16.55 بتوقيت موسكو) ، وتم رفع تحذير الإخلاء.
احتجت اليابان على كوريا الشمالية وأدانت بأقسى العبارات إطلاق الصاروخ باعتباره انتهاكا لقرارات مجلس الأمن الدولي التي تحظر على كوريا الشمالية استخدام التقنيات الباليستية، ولم يتم تسجيل أي ضرر للسفن والطائرات اليابانية.
وحذرت كوريا الشمالية، اليوم الثلاثاء، اليابان من إطلاق صاروخ محمّل بقمر صناعي من الساعة 00.00 في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني (15:00 يوم 21 نوفمبر بتوقيت غرينتش) إلى الساعة 00.00 في 1 ديسمبر/ كانون الأول (15:00 يوم 30 نوفمبر بتوقيت غرينتش). وهكذا، تم الإطلاق قبل ساعة و17 دقيقة من الوقت المعلن.
وفي وقت سابق، بدأت كوريا الشمالية اختبارًا لمحركات صواريخ باليستية متوسطة المدى
، والتي تعمل بالوقود الصلب، وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية.
ووفقا لمقال تم نشره في مجلة "ماليتيري ووتش"، نقلا عن وكالة الأنباء المركزية الكورية، أنه تم تطوير محركات جديدة تعمل بالوقود الصلب عالية الدفع للصواريخ الباليستية المتوسطة المدى مرة أخرى، التي لها أهمية استراتيجية، مضيفًا أنها "كانت ناجحة للغاية".