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https://sputnikarabic.ae/20231121/إعلام-نتنياهو-يعتزم-إخضاع-وزرائه-لاختبار-كشف-الكذب-بسبب-تكرار-تسريب-معلومات-سرية-1083358282.html
إعلام: نتنياهو يعتزم إخضاع وزرائه لاختبار كشف الكذب بسبب تكرار تسريب معلومات سرية
إعلام: نتنياهو يعتزم إخضاع وزرائه لاختبار كشف الكذب بسبب تكرار تسريب معلومات سرية
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سئم من تسريب المعلومات في كل مرة إلى الصحافة من قبل أعضاء حكومته، ما... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T18:49+0000
2023-11-21T18:49+0000
اسرائيل
بنيامين نتنياهو
العالم
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وذاع الأمر في الأيام الأخيرة، على بعض وسائل الإعلام بعد أن أفادت صحيفة مقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن رئيس الحكومة "غاضب" من تكرار تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.وأكدّت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو لجأ إلى فرض اختبار كشف الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة.وأضافت الصحيفة أن الأمر قد يستغرق أكثر من أسبوعين لكي يتم إقراره عبر الكنيست (البرلمان)، ومن ثم، ينوي نتنياهو الشروع فورا في تطبيقه.وأظهر استطلاع للرأي، في وقت سابق، انهيار شعبية حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحوز الآن 32 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست).أجري الاستطلاع حول عدد المقاعد التي يحصدها كل حزب في حال أُجريت انتخابات عامة الآن، وهو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع الفصائل الفلسطينية، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.وفقا للاستطلاع، سيحصل حزب نتنياهو على 17 مقعدًا فقط، إذا أجريت الانتخابات في هذا التوقيت، ما يشير إلى تراجع شعبية نتنياهو، التي ربما تأثرت بالإخفاق العسكري في التنبؤ بهجوم "حماس" الذي وقع في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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اسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم
اسرائيل, بنيامين نتنياهو, العالم

إعلام: نتنياهو يعتزم إخضاع وزرائه لاختبار كشف الكذب بسبب تكرار تسريب معلومات سرية

18:49 GMT 21.11.2023
© AP Photo / Evan Vucciرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AP Photo / Evan Vucci
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، سئم من تسريب المعلومات في كل مرة إلى الصحافة من قبل أعضاء حكومته، ما دفعه إلى التفكير بإجراء اختبار كشف الكذب بحق الوزراء.
وذاع الأمر في الأيام الأخيرة، على بعض وسائل الإعلام بعد أن أفادت صحيفة مقربة من نتنياهو، في 17 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بأن رئيس الحكومة "غاضب" من تكرار تسريب معلومات من اجتماعات حكومة الحرب الحالية إلى الصحافة.
وأكدّت صحيفة "إسرائيل هيوم" أن نتنياهو لجأ إلى فرض اختبار كشف الكذب الذي سيخضع له أعضاء الحكومة.
وأشارت الصحيفة، نقلا عن مصادر مقرّبة منه، إلى أن نتنياهو وجّه بتسريع إصدار إقرار التشريع الجديد بخصوص الاختبار، والذي يسمح في حال إقراره، بالتحقيق مع الوزراء دون استثناء وإخضاعهم للاختبار.
وأضافت الصحيفة أن الأمر قد يستغرق أكثر من أسبوعين لكي يتم إقراره عبر الكنيست (البرلمان)، ومن ثم، ينوي نتنياهو الشروع فورا في تطبيقه.
بنيامين نتنياهو خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن - سبوتنيك عربي, 1920, 20.11.2023
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أمس, 22:55 GMT
وأظهر استطلاع للرأي، في وقت سابق، انهيار شعبية حزب "الليكود" الذي يقوده رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي يحوز الآن 32 مقعدا (من أصل 120 في الكنيست).
أجري الاستطلاع حول عدد المقاعد التي يحصدها كل حزب في حال أُجريت انتخابات عامة الآن، وهو الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب مع الفصائل الفلسطينية، بحسب القناة "12" الإسرائيلية.
وفقا للاستطلاع، سيحصل حزب نتنياهو على 17 مقعدًا فقط، إذا أجريت الانتخابات في هذا التوقيت، ما يشير إلى تراجع شعبية نتنياهو، التي ربما تأثرت بالإخفاق العسكري في التنبؤ بهجوم "حماس" الذي وقع في السابع من شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
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