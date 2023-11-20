https://sputnikarabic.ae/20231120/نتنياهو-الحرب-لن-تتوقف-حتى-عودة-المحتجزين-وتدمير-حماس-وضمان-عدم-وجود-أي-تهديد-من-غزة-1083333826.html
نتنياهو: الحرب لن تتوقف حتى عودة المحتجزين وتدمير "حماس" وضمان عدم وجود أي تهديد من غزة
نتنياهو: الحرب لن تتوقف حتى عودة المحتجزين وتدمير "حماس" وضمان عدم وجود أي تهديد من غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد... 20.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-20T22:55+0000
2023-11-20T22:55+0000
2023-11-20T22:55+0000
بنيامين نتنياهو
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل
العالم
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وأكد نتنياهو، بعد لقاءه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي نقودها على مدار الساعة،" لافتا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231117/حماس-ترد-على-تصريحات-نتنياهو-حول-وجود-أسرى-إسرائيليين-في-مستشفيات-غزة-1083241172.html
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بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم
بنيامين نتنياهو, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, إسرائيل, العالم
نتنياهو: الحرب لن تتوقف حتى عودة المحتجزين وتدمير "حماس" وضمان عدم وجود أي تهديد من غزة
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الثلاثاء، إن الحرب في غزة لن تتوقف حتى عودة المحتجزين إلى بيوتهم وتدمير حركة حماس وضمان عدم وجود أي تهديد آخر من غزة.
وأكد نتنياهو، بعد لقاءه مع عائلات الإسرائيليين المحتجزين في غزة، التزامه بتأمين إطلاق سراحهم، معتبرًا ذلك "مهمة مقدسة وعظيمة".
وقال في بيان: "لن نتراجع حتى يتم إعادتهم، وهذا هو من اختصاصي واختصاص حكومة الحرب".
وأضاف: "لقد استمعت إلى ألم العائلات. تحدثنا من قلب إلى قلب. شاركت معهم قدر ما استطعت حول الجهود الدبلوماسية والاستخباراتية والتشغيلية التي نقودها على مدار الساعة،" لافتا إلى أنه يفكر في الرهائن "طوال الوقت".
وتابع: "لن نتوقف عن القتال حتى نحضر رهائننا إلى ديارهم، وندمر حماس ونضمن أن لن يعود هناك تهديد من غزة مرة أخرى".
ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى
" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة
أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.