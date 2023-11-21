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https://sputnikarabic.ae/20231121/ارتفاع-حصيلة-الهجوم-الإسرائيلي-على-غزة-إلى-أكثر-من-14-ألف-قتيل-1083356990.html
ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل
ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل
أعلن المكتب الإعلامي الحكومة بغزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 14 ألف قتيل، لافتا إلى أن نحو 70 في المئة من الضحايا من النساء... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T17:35+0000
2023-11-21T17:35+0000
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القدس - سبوتنيك. وقال بيان المكتب الحكومي اليوم الثلاثاء، "أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا بينهم أكثر من (5840) طفلاً، و(3920) امرأة".وأضاف البيان أن "69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء".يذكر أن عدد النازحين في قطاع غزة قد بلغ 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.وترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بلوغ حصيلة القتلى في صفوفه إلى 385 منذ بداية الحرب على القطاع.ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الحكومة-الإسرائيلية-تعقد-جلسة-خاصة-تتناول-صفقة-تبادل-الأسرى-مع-حماس-والهدنة-في-غزة-1083356535.html
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طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار
طوفان الأقصى, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار

ارتفاع حصيلة الهجوم الإسرائيلي على غزة إلى أكثر من 14 ألف قتيل

17:35 GMT 21.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abedقصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح
قصف الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة، رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© AFP 2023 / Mohammed Abed
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أعلن المكتب الإعلامي الحكومة بغزة ارتفاع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 14 ألف قتيل، لافتا إلى أن نحو 70 في المئة من الضحايا من النساء والأطفال.
القدس - سبوتنيك. وقال بيان المكتب الحكومي اليوم الثلاثاء، "أكثر من 14 ألفا و128 شهيدا بينهم أكثر من (5840) طفلاً، و(3920) امرأة".
وأضاف البيان أن "69% من الشهداء هم من فئتي الأطفال والنساء".
يذكر أن عدد النازحين في قطاع غزة قد بلغ 1.7 مليون شخص من إجمالي 2.4 مليون شخص يعيشون في غزة، حسب الأمم المتحدة.
وترفض إسرائيل حتى الآن إعلان هدنة إنسانية في قطاع غزة رغم الكثير من المناشدات الدولية، وذلك في ظل الموت والدمار الذي يحيط بالفلسطينيين من كل صوب، علاوة على نقص كبير في الماء والمواد الغذائية والأدوية، فيما باتت المنظومة الصحية في القطاع على شفا الانهيار جراء نقص الوقود.
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
الحكومة الإسرائيلية تعقد جلسة خاصة تتناول صفقة تبادل الأسرى مع حماس والهدنة في غزة
16:59 GMT
وأعلن الجيش الإسرائيلي في وقت سابق بلوغ حصيلة القتلى في صفوفه إلى 385 منذ بداية الحرب على القطاع.
ومرّ أكثر من أربعين يومًا على بدء عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، والتي أسرت فيها عددًا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.
وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.
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