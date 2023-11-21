https://sputnikarabic.ae/20231121/البيان-الختامي-لقمة-بريكس-حول-غزة-يطالب-بهدنة-إنسانية-ووقف-الأعمال-القتالية-1083355548.html

البيان الختامي لقمة "بريكس" حول غزة يطالب بهدنة إنسانية ووقف الأعمال القتالية

البيان الختامي لقمة "بريكس" حول غزة يطالب بهدنة إنسانية ووقف الأعمال القتالية

طالب قادة مجموعة "بريكس"، اليوم الثلاثاء، خلال قمة افتراضية استثنائية لبحث الوضع في الشرق الأوسط وخاصة قطاع غزة، بإعلان هدنة إنسانية في غزة على خلفية القصف... 21.11.2023, سبوتنيك عربي

2023-11-21T16:09+0000

2023-11-21T16:09+0000

2023-11-21T16:09+0000

مجموعة بريكس

أخبار فلسطين اليوم

إسرائيل

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101509/23/1015092396_0:185:2983:1863_1920x0_80_0_0_acd2ed8173a72f027778efc9e83494de.jpg

جوهانسبيرغ - سبوتنيك. وذكر قادة "بريكس"، في بيان ختامي لقمتهم الاستثنائية "طالبنا بهدنة إنسانية فورية ودائمة ومستدامة تؤدي إلى وقف الأعمال العدائية".وأكد القادة أن "الحل العادل والدائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني لا يمكن تحقيقه إلا بالوسائل السلمية"، مطالبين المجتمع الدولي بدعم "المفاوضات المباشرة على أساس القانون الدولي بما في ذلك قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والجمعية العامة ومبادرة السلام العربية، من أجل التوصل إلى حل الدولتين".ونوه القادة إلى "ضرورة منع المزيد من زعزعة الاستقرار وتصعيد العنف، بما في ذلك امتداد الصراع إلى المنطقة، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس".ودعا البيان "للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المدنيين المحتجزين بشكل غير قانوني، وضمان سلامتهم ورفاهيتهم، ومعاملتهم معاملة إنسانية والامتثال للقانون الدولي في ذلك".ودانت القمة "أعمال العنف التي تستهدف المدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين، بما في ذلك جرائم الحرب، الهجمات العشوائية واستهداف البنية التحتية المدنية، فضلا عن جميع الأعمال الاستفزازية، والتحريض والتدمير".كما دانت قمة البريكس الاستثنائية "أي نوع من النقل القسري والترحيل الفردي أو الجماعي للفلسطينيين من أرضهم سواء إلى داخل غزة أو إلى الدول المجاورة".يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار بدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملي العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.ومرّ أكثر من شهر على بدء عملية "طوفان الأقصى"، التي نفذتها حركة "حماس" الفلسطينية على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة، التي أسرت فيها عددا من الجنود والمستوطنين الإسرائيليين.وردت إسرائيل بإطلاق عملية "السيوف الحديدية"، وبدأت بتنفيذ قصف عنيف ضد قطاع غزة أسفر عن سقوط آلاف الضحايا المدنيين معظمهم من الأطفال، بحسب الأمم المتحدة، بالتزامن مع قطع الماء والكهرباء والوقود، ووضع قيود كبيرة على دخول المساعدات الإنسانية، حيث تضاعفت الأزمة في القطاع وتحولت إلى مأساة حقيقية.

https://sputnikarabic.ae/20231121/بوتين-المهمة-الملحة-الآن-هي-هدنة-فلسطينية-إسرائيلية-طويلة-الأمد-1083346787.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

مجموعة بريكس, أخبار فلسطين اليوم, إسرائيل, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار