https://sputnikarabic.ae/20231121/بوتين-المهمة-الملحة-الآن-هي-هدنة-فلسطينية-إسرائيلية-طويلة-الأمد-1083346787.html
بوتين: المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد
بوتين: المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد، وذلك في كلمة ألقاها خلال قمة "بريكس". 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T14:09+0000
2023-11-21T14:09+0000
2023-11-21T14:09+0000
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العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
قمة بريكس 2023
مجموعة بريكس
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وقال الرئيس الروسي خلال القمة إن "الوضع في قطاع غزة يظهر أن الولايات المتحدة تحاول احتكار دور الوساطة في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".وأضاف بوتين: "الهدن الإنسانية الكاملة (توقفات إطلاق النار) في قطاع غزة ضرورية لإطلاق سراح المحتجزين، وأن مقتل الآلاف في قطاع غزة والتهجير الجماعي للسكان والكارثة الإنسانية مدعاة للقلق".وأشار بوتين إلى أن روسيا ستبدأ خلال رئاستها المقبلة لمجموعة "بريكس" اتصالات بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.ونوّه الرئيس الروسي إلى أنه "من المهم منع توسع جغرافية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحفاظ على السلام بين الأديان في المنطقة".وجاء في بيان الكرملين: "في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة استثنائية لمجموعة بريكس (عبر الفيديو) لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع، بحدوث أشياء فظيعة في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.
https://sputnikarabic.ae/20231121/حماس-نقترب-من-التوصل-لاتفاق-هدنة-وسلمنا-ردنا-للمسؤولين-في-قطر-1083334859.html
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روسيا, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
روسيا, العالم, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, قمة بريكس 2023, مجموعة بريكس
بوتين: المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد
صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن المهمة الملحة الآن هي هدنة فلسطينية إسرائيلية طويلة الأمد، وذلك في كلمة ألقاها خلال قمة "بريكس".
وقال الرئيس الروسي خلال القمة إن "الوضع في قطاع غزة يظهر أن الولايات المتحدة تحاول احتكار دور الوساطة في التسوية الفلسطينية الإسرائيلية".
وأضاف بوتين: "الهدن الإنسانية الكاملة (توقفات إطلاق النار) في قطاع غزة ضرورية لإطلاق سراح المحتجزين، وأن مقتل الآلاف في قطاع غزة والتهجير الجماعي للسكان والكارثة الإنسانية مدعاة للقلق".
وأشار بوتين إلى أن روسيا ستبدأ خلال رئاستها المقبلة لمجموعة "بريكس" اتصالات بشأن التسوية الفلسطينية الإسرائيلية.
ونوّه الرئيس الروسي إلى أنه "من المهم منع توسع جغرافية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي والحفاظ على السلام بين الأديان في المنطقة".
كما أشاد بوتين بالجهود التي تبذلها دول الشرق الأوسط لتحقيق استقرار الأوضاع والموقف الثابت لمجموعة "بريكس" بشأن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وأفاد الكرملين، يوم أمس الاثنين، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيشارك في قمة غير عادية لمجموعة "بريكس"، اليوم الثلاثاء، عبر الفيديو لمناقشة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
وجاء في بيان الكرملين: "في 21 نوفمبر (تشرين الثاني)، سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قمة استثنائية لمجموعة بريكس (عبر الفيديو) لبحث الصراع الفلسطيني الإسرائيلي".
وفي وقت سابق، صرّح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في خطابه في الجلسة العامة لمنتدى سان بطرسبورغ الثقافي الدولي التاسع، بحدوث أشياء فظيعة في فلسطين وفي قطاع غزة تحديدا.
وقال بوتين: "في العالم ظاهرة واضحة للعيان وهي ادعاءات قوى محددة بالاستثنائية، بما في ذلك ثقافيًا، لكن المستقبل هو للتطور المتعدد الاتجاهات والتنوع".
يذكر أن مجموعة "بريكس" تضم البرازيل وروسيا والهند والصين و جمهورية جنوب أفريقيا، وفي قمة جوهانسبرغ في آب/أغسطس الماضي، تم الإعلان عن قرار لدعوة الأرجنتين ومصر وإيران وإثيوبيا والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، لكي تصبح أعضاء كاملة العضوية في المنظمة، اعتبارًا من 1 كانون الثاني/يناير 2024.