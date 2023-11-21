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Боевая стрельба экипажей модернизированного танка Т-62 на полигоне в Запорожской области - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الأوكرانية-تخسر-وحشا-أمريكيا-فيديو-1083341016.html
القوات الأوكرانية تخسر "وحشا أمريكيا"... فيديو
القوات الأوكرانية تخسر "وحشا أمريكيا"... فيديو
سلمت الولايات المتحدة ثمانية جرارات دبابات من طراز M88A2 Hercules إلى القوات المسلحة الأوكرانية. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T09:57+0000
2023-11-21T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب التقارير، فقدت القوات الأوكرانية وحدتين من هذه المعدات، الصيف الماضي، خلال العمليات الهجومية الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتم تناقل مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مركبة مجنزرة أخرى ملقاة على أحد الطرق التي أطلقت القوات الروسية النار عليها في منطقة خط المواجهة. وبالحكم على حالتها، فقد أصيبت وفقدت القدرة على التحرك بشكل مستقل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تعد محاولة سحب مثل هذا "الوحش" المتعدد الأطنان إلى الخلف مهمة صعبة إلى حد ما، حيث أن وزنها يزيد على ثلاثة وستين طنًا، وكقاعدة عامة، يتم استخدام جرارين من النوع نفسه لهذا الغرض.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الطائرات-المسيرة-الروسية-تحول-تجمعات-الآليات-الأوكرانية-إلى-مقبرة-للخردة-فيديو-1083340820.html
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رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الأوكرانية تخسر "وحشا أمريكيا"... فيديو

09:57 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم "غراد" من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة
طاقم غراد من قوات المنطقة العسكرية الوسطى يطلقون النار على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه كراسني ليمان في العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
سلمت الولايات المتحدة ثمانية جرارات دبابات من طراز M88A2 Hercules إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب التقارير، فقدت القوات الأوكرانية وحدتين من هذه المعدات، الصيف الماضي، خلال العمليات الهجومية الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية.
تدمير معدات عسكرية أوكرانية من قبل مسيرة روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطائرات المسيرة الروسية تحول تجمعات الآليات الأوكرانية إلى "مقبرة للخردة"... فيديو
09:48 GMT
وتم تناقل مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مركبة مجنزرة أخرى ملقاة على أحد الطرق التي أطلقت القوات الروسية النار عليها في منطقة خط المواجهة. وبالحكم على حالتها، فقد أصيبت وفقدت القدرة على التحرك بشكل مستقل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
تعد محاولة سحب مثل هذا "الوحش" المتعدد الأطنان إلى الخلف مهمة صعبة إلى حد ما، حيث أن وزنها يزيد على ثلاثة وستين طنًا، وكقاعدة عامة، يتم استخدام جرارين من النوع نفسه لهذا الغرض.
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