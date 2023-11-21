https://sputnikarabic.ae/20231121/القوات-الأوكرانية-تخسر-وحشا-أمريكيا-فيديو-1083341016.html
القوات الأوكرانية تخسر "وحشا أمريكيا"... فيديو
القوات الأوكرانية تخسر "وحشا أمريكيا"... فيديو
سلمت الولايات المتحدة ثمانية جرارات دبابات من طراز M88A2 Hercules إلى القوات المسلحة الأوكرانية. 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T09:57+0000
2023-11-21T09:57+0000
2023-11-21T09:57+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وبحسب التقارير، فقدت القوات الأوكرانية وحدتين من هذه المعدات، الصيف الماضي، خلال العمليات الهجومية الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية.وتم تناقل مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مركبة مجنزرة أخرى ملقاة على أحد الطرق التي أطلقت القوات الروسية النار عليها في منطقة خط المواجهة. وبالحكم على حالتها، فقد أصيبت وفقدت القدرة على التحرك بشكل مستقل، حسبما ذكرت صحيفة "روسيسكايا غازيتا".تعد محاولة سحب مثل هذا "الوحش" المتعدد الأطنان إلى الخلف مهمة صعبة إلى حد ما، حيث أن وزنها يزيد على ثلاثة وستين طنًا، وكقاعدة عامة، يتم استخدام جرارين من النوع نفسه لهذا الغرض.
https://sputnikarabic.ae/20231121/الطائرات-المسيرة-الروسية-تحول-تجمعات-الآليات-الأوكرانية-إلى-مقبرة-للخردة-فيديو-1083340820.html
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2023
سبوتنيك عربي
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الأوكرانية تخسر "وحشا أمريكيا"... فيديو
سلمت الولايات المتحدة ثمانية جرارات دبابات من طراز M88A2 Hercules إلى القوات المسلحة الأوكرانية.
وبحسب التقارير، فقدت القوات الأوكرانية وحدتين من هذه المعدات، الصيف الماضي، خلال العمليات الهجومية الفاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتم تناقل مقطع فيديو على شبكات التواصل الاجتماعي، يظهر فيه مركبة مجنزرة أخرى ملقاة على أحد الطرق التي أطلقت القوات الروسية النار عليها في منطقة خط المواجهة. وبالحكم على حالتها، فقد أصيبت وفقدت القدرة على التحرك بشكل مستقل، حسبما ذكرت صحيفة
"روسيسكايا غازيتا".
تعد محاولة سحب مثل هذا "الوحش" المتعدد الأطنان إلى الخلف مهمة صعبة إلى حد ما، حيث أن وزنها يزيد على ثلاثة وستين طنًا، وكقاعدة عامة، يتم استخدام جرارين من النوع نفسه لهذا الغرض.