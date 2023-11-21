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https://sputnikarabic.ae/20231121/خبير-عسكري-لبناني-لـ-سبوتنيك-التطورات-على-الحدود-الإسرائيلية-لن-تكسر-قواعد-الاشتباك-1083360239.html
خبير عسكري لبناني لـ "سبوتنيك": التطورات على الحدود الإسرائيلية لن تكسر قواعد الاشتباك
خبير عسكري لبناني لـ "سبوتنيك": التطورات على الحدود الإسرائيلية لن تكسر قواعد الاشتباك
قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، إن المناوشات التي تتم بين إسرائيل وحزب الله لا تهدد ما تم الاصطلاح... 21.11.2023, سبوتنيك عربي
2023-11-21T22:34+0000
2023-11-21T22:34+0000
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه لا يزال هناك التزام وإن كان هناك كثافة في العلميات العسكرية، لكن لا يعتبر تطورا نوعيًا، حيث ما زالت الأهداف موجودة بالقب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بدون الدخول في العمق.وفيما يتعلق باستهداف بعض المواقع المدنية، يقول إنها تستعمل أو قد تستخدم لتمركز بعض مسلحي حزب الله، لكن ما يحدث لا يرقى لمستوى مساندة قطاع غزة، ولا يزال منضبطا، مستبعدًا أن تتضاعف الأمور أو تذهب لأكثر من ذلك، حتى لو تغيرت وتيرة القصف من الناحية الكمية.وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مقتل مواطنة لبنانية وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم أيضا، "استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي جنوبي البلاد بالأسلحة المناسبة"، وقال الحزب، في بيان له، إنه "حقق إصابات مباشرة داخل الموقع"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لـ"حزب الله" بما فيها بنية عسكرية.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
https://sputnikarabic.ae/20231121/مقتل-صحفيين-اثنين-جراء-استهدافهما-بقصف-إسرائيلي-في-جنوب-لبنان-1083341369.html
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أخبار لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
أخبار لبنان, أخبار حزب الله, طوفان الأقصى, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, العدوان الإسرائيلي على غزة, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

خبير عسكري لبناني لـ "سبوتنيك": التطورات على الحدود الإسرائيلية لن تكسر قواعد الاشتباك

22:34 GMT 21.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albayالقصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية
القصف المتبادل على الحدود اللبنانية الإسرائيلية - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري اللبناني، ومدير المنتدى الإقليمي للاستشارات والدراسات، إن المناوشات التي تتم بين إسرائيل وحزب الله لا تهدد ما تم الاصطلاح عليه منذ اندلاع حرب جنوب لبنان بكسر قواعد الاشتباك.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، أنه لا يزال هناك التزام وإن كان هناك كثافة في العلميات العسكرية، لكن لا يعتبر تطورا نوعيًا، حيث ما زالت الأهداف موجودة بالقب من الحدود اللبنانية الإسرائيلية، بدون الدخول في العمق.
وأكد أن القصف لا يستهدف أهدافا ذات قيمة أو مواقع سيطرة وقيادة أو بنى تحتية للطرفين، بل بعض الآليات العسكرية والتجمعات المسلحة، المشهودة والمعروفة، معتبرًا أن دخول المسيرات الحرب لا يمكن اعتباره تطورا نوعيًا، حيث أنها لا تذهب هي الأخرى للعمق.
وفيما يتعلق باستهداف بعض المواقع المدنية، يقول إنها تستعمل أو قد تستخدم لتمركز بعض مسلحي حزب الله، لكن ما يحدث لا يرقى لمستوى مساندة قطاع غزة، ولا يزال منضبطا، مستبعدًا أن تتضاعف الأمور أو تذهب لأكثر من ذلك، حتى لو تغيرت وتيرة القصف من الناحية الكمية.
وفي وقت سابق من صباح اليوم، أعلنت وسائل إعلام لبنانية، مقتل مواطنة لبنانية وإصابة اثنين آخرين في قصف إسرائيلي استهدف بلدة كفركلا جنوبي لبنان.
وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، "بنجاة عدد من الأطفال أحفاد الشهيدة لائقة سرحان كانوا في المنزل الذي قصفه العدو الصهيوني في بلدة كفركلا والذي أدى أيضا إلى جرح شقيقتهم آلاء"".
وأعلن "حزب الله" اللبناني، في وقت سابق اليوم أيضا، "استهداف موقع حدب البستان الإسرائيلي جنوبي البلاد بالأسلحة المناسبة"، وقال الحزب، في بيان له، إنه "حقق إصابات مباشرة داخل الموقع"، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي قصف أهداف لـ"حزب الله" بما فيها بنية عسكرية.
قصف إسرائيلي على مشارف قرية كفرشوبا اللبنانية، أثناء تبادل إطلاق النار على طول الحدود اللبنانية مع مرتفعات الجولان السورية التي تحتلها إسرائيل بين مقاتلي حزب الله والقوات الإسرائيلية، 14 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2023
مقتل صحفيين اثنين ومرافقهما جراء استهدافهم بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
10:18 GMT
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
يأتي ذلك في ظل ما تشهده مناطق الحدود اللبنانية من تصاعد في حدة التوتر، حيث يتبادل الجيش الإسرائيلي و"حزب الله" قصفًا مدفعيًا متقطعًا، وسط مخاوف في إسرائيل من عمليات تسلل محتملة من الحدود.
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